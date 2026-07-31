Τζολάκης υψηλών πτήσεων: Το ταξίδι με το υπερπολυτελές αεροσκάφος του Ατζούν - Πόσο κοστίζει

Η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Τζολάκη από την ομάδα του Ολυμπιακού στην Χαλ, είναι έτοιμη να ολοκληρωθεί, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και να δοκιμάζει τις ικανότητες του, στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, την Πρέμιερ Λίγκ.

Έτσι ο ισχυρός άνδρας της αγγλικής ομάδας, Ατζούν Ιλιτζαλί, επιστράτευσε το υπερπολυτελές ιδιωτικό του σκάφος, προκειμένου να επισπεύσει τις διαδικασίες και να μεταφέρει τον πρώην παίκτη των Πειραιωτών, από την Αθήνα στην Κωνσταντινούπολη, για να υπογράψει το συμβόλαιο του με τη νεοφώτιστη ομάδα του αγγλικού πρωταθλήματος.

Η άφιξη τους δεν πέρασε απαρατήρητη , καθώς εκπρόσωποι του Τύπου βρίσκονταν στο αεροδρόμιο, για να καταγράψουν το αεροσκάφος αλλά και άφιξη του Τζολάκη στην Κωνσταντινούπολη.

Konstantinos Tzolakis has arrived in Türkiye ahead of his club record move to Hull City. ✍🏻💰🇬🇷#HCAFC pic.twitter.com/PGK0OXQBuS — Hull City News ⚫️🟠 (@HullCityStats) July 30, 2026

Πόσο κοστίζει το υπερπολυτελές σκάφος του Τούρκου μεγιστάνα

Το συγκεκριμένο αεροσκάφος συγκαταλέγεται στις πιο πρόσφατες προσθήκες του Τούρκου επιχειρηματία και τηλεοπτικού παραγωγού, ο οποίος προχώρησε σε σημαντική αναβάθμιση των αεροπορικών του μέσων. Ο Ατζούν Ιλιτζαλί αποχώρισε από το προηγούμενο ιδιωτικό του τζετ, ένα Challenger 605, αποκτώντας στη θέση του ένα Bombardier Global XRS κατασκευής 2012, έναντι 13 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 11,1 εκατ. ευρώ).

Λίγα χρόνια αργότερα, το αεροσκάφος μεταφέρθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία, όπου πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες δοκιμαστικές πτήσεις και η εκπαίδευση των πιλότων. Υπό τη διαχείριση της Bon Air, εκτέλεσε αρχικά το δρομολόγιο Κωνσταντινούπολη–Άγκυρα και στη συνέχεια μετέβη στο Νταλαμάν, όπου πραγματοποιήθηκαν επαναλαμβανόμενες δοκιμαστικές απογειώσεις και προσγειώσεις.

Το υπερπολυτελές Global XRS προσφέρει στον Ιλιτζαλί τη δυνατότητα να εκτελεί απευθείας υπερατλαντικές πτήσεις, χωρίς ενδιάμεσο ανεφοδιασμό, προς προορισμούς όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Δομινικανή Δημοκρατία, όπου γυρίζεται μέρος των τηλεοπτικών του παραγωγών. Ο Τούρκος επιχειρηματίας χρησιμοποιεί ιδιωτικά αεροσκάφη από το 2011, όταν απέκτησε ένα Cessna Citation XL, ενώ εκτιμάται ότι συμπληρώνει περίπου 500 ώρες πτήσης ετησίως, με το τζετ του να εκμισθώνεται για ακόμη περίπου 200 ώρες.

Με αυτό το κορυφαίων προδιαγραφών αεροσκάφος ταξίδεψε και ο Τζολάκης για τη νέα σελίδα της καριέρας του, αξιοποιώντας το πιο σύγχρονο «στολίδι» του στόλου του ισχυρού άνδρα της Χαλ.