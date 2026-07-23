Τζόλης: Το συγκινητικό «αντίο» στην Κλαμπ Μπριζ και το δώρο στους πρώην συμπαίκτες του

Ο Χρήστος Τζόλης άνοιξε και επίσημα ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς η Άρσεναλ ανακοίνωσε την απόκτησή του, ολοκληρώνοντας τη μεταγραφή-ρεκόρ των 40 εκατομμυρίων ευρώ από την Κλαμπ Μπριζ.

Πριν αποχωρήσει από το Βέλγιο, ο 22χρονος διεθνής εξτρέμ φρόντισε να αποχαιρετήσει με ξεχωριστό τρόπο τους ανθρώπους με τους οποίους μοιράστηκε δύο επιτυχημένες σεζόν. Σε βίντεο που δημοσίευσε η Κλαμπ Μπριζ, ο Τζόλης εμφανίζεται εμφανώς συγκινημένος, ευχαριστώντας τους συμπαίκτες και το τεχνικό επιτελείο για την εμπιστοσύνη που του έδειξαν.

«Ήταν δύο φανταστικά χρόνια. Έκανα πολύ καλούς φίλους και δημιούργησα υπέροχες αναμνήσεις. Η εμπιστοσύνη που μου δείξατε από την πρώτη μέρα ήταν απίστευτη. Δεν περίμενα ποτέ ότι ένας Έλληνας θα μπορούσε να νιώσει τόσο όμορφα στο Βέλγιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Έλληνας άσος είχε ετοιμάσει και μία ιδιαίτερη έκπληξη για τους πρώην πλέον συμπαίκτες του, χαρίζοντας στον καθένα από μία φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, ως αναμνηστικό της κοινής τους πορείας.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ, ο Τζόλης δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη μεταγραφή του στους «κανονιέρηδες». «Είναι σπουδαίο να υπογράφω στην Άρσεναλ. Είμαι πολύ περήφανος που ανήκω σε αυτόν τον σύλλογο και στόχος μου είναι να κατακτήσω όσο το δυνατόν περισσότερους τίτλους», τόνισε.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του έπαιξε η πολύωρη συζήτηση που είχε με τον Μικέλ Αρτέτα. «Μιλήσαμε περίπου μία ώρα. Συζητήσαμε για τον σύλλογο, για εμένα, για την ομάδα και τα πλάνα του. Όλα όσα άκουσα ήταν απόλυτα θετικά», ανέφερε, ενώ χαρακτήρισε την Άρσεναλ ως την πιο δύσκολη αντίπαλο που αντιμετώπισε στην Ευρώπη, εξαιτίας της αμυντικής της οργάνωσης και της αποτελεσματικότητάς της.