Τζον Πουλακίδας: Το who is who του Ελληνοαμερικανού που πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο ΝΒΑ

Στην αναμέτρηση των Ντάλας Μάβερικς με τους Σάρλοτ Χόρνετς γράφτηκε ιστορία, καθώς ο Ελληνοαμερικανός, Τζον Πουλακίδας πάτησε για πρώτη φορά το παρκέ της κορυφαίας λίγκας. Ο ύψους 1,98 μ. περιφερειακός, που πρόσφατα υπέγραψε two-way συμβόλαιο με την ομάδα του Τέξας, αγωνίστηκε για 14 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα, προλαβαίνοντας να μαζέψει 5 ριμπάουντ και να μοιράσει 2 ασίστ. Παρά την ήττα των Μάβερικς, η παρουσία του 22χρονου άσου αποτέλεσε το επιστέγασμα μιας διαρκώς ανοδικής πορείας.

Η εκτόξευση στο Yale και η καθιέρωση μέσω της G-League

Γεννημένος στο Ιλινόι το 2003, ο Πουλακίδας ανήκει στη δεύτερη γενιά Ελληνοαμερικανών. Η μπασκετική του διαδρομή ξεκίνησε από το λύκειο Neuqua Valley και εν συνεχεία στο φημισμένο Yale. Εκεί, η εξέλιξή του υπήρξε αλματώδης, με την τελευταία του κολεγιακή σεζόν (2024-25) να είναι και η παραγωγικότερη, αφού μέτρησε 19,4 πόντους ανά αγώνα.

Σημείο αναφοράς στην καριέρα του παραμένει η εμφάνιση στη March Madness του 2024, όπου με 28 πόντους και 6 τρίποντα οδήγησε το πανεπιστήμιό του σε μια ιστορική πρόκριση επί του Όμπερν.

Αν και δεν επιλέχθηκε στο περσινό draft, ο Πουλακίδας δεν πτοήθηκε. Μετά από ένα πέρασμα από το Summer League με τους Κλίπερς, αγωνίστηκε στη θυγατρική τους στη G-League, όπου έκανε αίσθηση με την εκτελεστική του δεινότητα, σημειώνοντας μάλιστα ρεκόρ ομάδας με 10 τρίποντα σε ένα μόνο παιχνίδι.

Αυτή η συνέπεια πίσω από τη γραμμή των 7,25 μ. ήταν που έπεισε τους Μάβερικς να του δώσουν την ευκαιρία. Πλέον, ο νεαρός γκαρντ καλείται να εδραιωθεί στο rotation του Ντάλας και να γράψει το δικό του κεφάλαιο στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.