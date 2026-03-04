Τζον Πουλακίδας: Το who is who του Ελληνοαμερικανού που πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο ΝΒΑ
Ο 22χρονος Ελληνοαμερικανός γκαρντ συστήθηκε στο κοινό του NBA, καταγράφοντας την πρώτη του συμμετοχή με το Ντάλας και αφήνοντας υποσχέσεις για το μέλλον.
Στην αναμέτρηση των Ντάλας Μάβερικς με τους Σάρλοτ Χόρνετς γράφτηκε ιστορία, καθώς ο Ελληνοαμερικανός, Τζον Πουλακίδας πάτησε για πρώτη φορά το παρκέ της κορυφαίας λίγκας. Ο ύψους 1,98 μ. περιφερειακός, που πρόσφατα υπέγραψε two-way συμβόλαιο με την ομάδα του Τέξας, αγωνίστηκε για 14 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα, προλαβαίνοντας να μαζέψει 5 ριμπάουντ και να μοιράσει 2 ασίστ. Παρά την ήττα των Μάβερικς, η παρουσία του 22χρονου άσου αποτέλεσε το επιστέγασμα μιας διαρκώς ανοδικής πορείας.
Η εκτόξευση στο Yale και η καθιέρωση μέσω της G-League
Γεννημένος στο Ιλινόι το 2003, ο Πουλακίδας ανήκει στη δεύτερη γενιά Ελληνοαμερικανών. Η μπασκετική του διαδρομή ξεκίνησε από το λύκειο Neuqua Valley και εν συνεχεία στο φημισμένο Yale. Εκεί, η εξέλιξή του υπήρξε αλματώδης, με την τελευταία του κολεγιακή σεζόν (2024-25) να είναι και η παραγωγικότερη, αφού μέτρησε 19,4 πόντους ανά αγώνα.
Σημείο αναφοράς στην καριέρα του παραμένει η εμφάνιση στη March Madness του 2024, όπου με 28 πόντους και 6 τρίποντα οδήγησε το πανεπιστήμιό του σε μια ιστορική πρόκριση επί του Όμπερν.
Αν και δεν επιλέχθηκε στο περσινό draft, ο Πουλακίδας δεν πτοήθηκε. Μετά από ένα πέρασμα από το Summer League με τους Κλίπερς, αγωνίστηκε στη θυγατρική τους στη G-League, όπου έκανε αίσθηση με την εκτελεστική του δεινότητα, σημειώνοντας μάλιστα ρεκόρ ομάδας με 10 τρίποντα σε ένα μόνο παιχνίδι.
Αυτή η συνέπεια πίσω από τη γραμμή των 7,25 μ. ήταν που έπεισε τους Μάβερικς να του δώσουν την ευκαιρία. Πλέον, ο νεαρός γκαρντ καλείται να εδραιωθεί στο rotation του Ντάλας και να γράψει το δικό του κεφάλαιο στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.