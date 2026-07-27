Τζων Τίκης: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του - Η ανακοίνωση από τις κόρες του

Ο Τζων Τίκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά και στην οικογένειά του. Οι κόρες του, Άντζελα και Ανίτα έκαναν μια ανάρτηση στη σελίδα του πατέρα τους στο Facebook γνωστοποιώντας λεπτομέρειες για την εξόδιο ακολουθία.

«Με αγάπη και βαθιά συγκίνηση αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας πατέρα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 28 Ιουλίου, στις 12.00, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Γλυφάδας. Όσοι επιθυμούν να τον συνοδεύσουν στο τελευταίο του ταξίδι θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους», έγραψαν οι κόρες του.

Θυμίζουμε πως εκείνες ήταν που την Παρασκευή 24 Ιουλίου έκαναν γνωστή την είδηση πως ο γνωστός τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή γράφοντας σε ανάρτησή τους: «I did it my way… Ο αγαπημένος μας πατέρας, έτσι έζησε την ζωή του κι έτσι ακριβώς έφυγε από τη ζωή σήμερα… Η αγάπη σας κι ο θαυμασμός σας, μέχρι την τελευταία του στιγμή, του έδινε δύναμη και κουράγιο… Μπαμπάκα μας, καλό ταξίδι, η φωνή σου πάντα θα μας συντροφεύει όλους. Σ' αγαπάμε για πάντα, oι κόρες σου Άντζελα κι Αννίτα».