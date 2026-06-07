Τζον Τραβόλτα: Πώς ξεπέρασε το σκοτάδι της θλίψης μετά την απώλεια της συζύγου και του γιου τους

Στην αγαπημένη του σύζυγο Κέλι Πρέστον και στον γιο τους Τζετ, αφιέρωσε ο Τζον Τραβόλτα το σκηνοθετικό του ντεμπούτο στην ταινία «Propeller One-Way Night Coach», εξηγώντας ότι αυτοί οι δύο είναι η έμπνευση για αυτήν την οικογενειακή περιπέτεια.

«Η ζωή σίγουρα με έχει δοκιμάσει, αλλά η φύση μου είναι να αναζητώ το θετικό, ακόμα και μπροστά στα χειρότερα. Δεν είμαι φτιαγμένος για να παραμένω απορροφημένος στο σκοτάδι. Μπορώ να κοιτάζω το σκοτάδι, αλλά δεν επιλέγω να πεθάνω σε αυτό το σκοτάδι» δήλωσε στην συνέντευξη που έδωσε στην ιταλική εφημερίδα «La Repubblica».

Θυμίζουμε ότι το μεγαλύτερο παιδί του διάσημου ζευγαριού πέθανε τραγικά το 2009, σε ηλικία 16 ετών, κατά τη διάρκεια μιας οικογενειακής απόδρασης στις Μπαχάμες. Ο Τζετ - ο οποίος είχε αυτισμό, άσθμα και σύνδρομο Καβασάκι - λέγεται ότι υπέστη κρίση και χτύπησε το κεφάλι του σε μια μπανιέρα μέσα στο ξενοδοχείο Old Bahama Bay, ενώ η Κέλι Πρέστον, έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 57 ετών, το 2020, μετά από μυστική διετή μάχη με τον καρκίνο του μαστού.

Κατά την διάρκεια του γάμου τους που κράτησε 29 χρόνια απέκτησαν άλλα δύο παιδιά, την Έλλα Μπλου το 2000 και τον Μπέντζαμιν το 2010.