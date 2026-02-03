Τζόνι Βαβούρας: «Γιατί να ακούσω τον Νίκο Οικονομόπουλο; Την Κατερίνα Λιόλιου δεν την ξέρω»

Στην εκπομπή Super Κατερίνα έδωσε συνέντευξη ο Τζόνι Βαβούρας και μίλησε για το καλλιτεχνικό στερέωμα αλλά και την περιπέτεια υγείας που πέρασε στο παρελθόν.

Αρχικά είπε: «Είμαι λίγο μυστήριος στη μουσική. Το τραγούδι είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο και η μουσική. Μετά πάμε στην κατηγορία του φασόν, που φτιάχνουνε κατά παραγγελία πενήντα τραγούδια την ημέρα που είναι όλα ίδια και όλοι που τραγουδάνε ουρλιάζουνε στο τοπ της φωνής τους και είναι όλοι ίδιοι. Γιατί να ακούσω τον Νίκο Οικονομόπουλο; Γιατί να ακούσω οποιονδήποτε από αυτούς που λέει συνέχεια τα ίδια; Δεν υπάρχει καμία θεματολογία, ο στίχος είναι σκουπίδι. Τώρα αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Υπάρχει παντού μια Βανδή. Μια φωνή αρκετά κοινότυπη για εμένα. Την Κατερίνα Λιόλιου δεν την ξέρω».

«Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την ηλικία μου. Είμαι 70 χρονών. Δεν κάνω καταχρήσεις. Κάπνιζα και το έχω κόψει 32-33 χρόνια και είναι το πιο σοφό πράγμα που έκανα ποτέ στη ζωή μου. Και κάνω μία έκκληση σε όλους όσους ακούνε. Μην καπνίζετε, είναι το πιο άχρηστο πράγμα που μπορείτε να κάνετε» ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

Η περιπέτεια υγείας

«Είχα περάσει έμφραγμα πριν από 25 χρόνια περίπου. Και μάλιστα επάνω στη σκηνή, μπροστά σε 1.000 άτομα. Τραγούδαγα ένα τραγούδι του Τζέρι Λι Λιούις, τον οποίο λατρεύω. Έκανα επέμβαση. Έχω κληρονομική χοληστερίνη, είναι όπως και η πίεση, σιωπηλός δολοφόνος. Άμα δεν το πάρεις χαμπάρι, φεύγεις. Ήταν άσχημο συναίσθημα, ένα σφίξιμο, ένας πόνος, δεν με κρατούσαν τα πόδια μου. Το πάλεψα, έφυγε ο θρόμβος, πήγα στο νοσοκομείο, έκανα την επέμβαση. Στο χειρουργείο τους τραγουδούσα Φραν Σινάτρα και Τζέρι Λι Λιούις και με παρακαλούσαν να σταματήσω για να ξεκινήσουμε. Δεν χάνω ποτέ το χιούμορ μου, είναι φάρμακο».