Τζόντι Φόστερ: Τα άπταιστα γαλλικά στη νέα της ταινία και η σχέση ζωής με την Πόλη του Φωτός

Η Τζόντι Φόστερ πρωταγωνιστεί στην ταινία «Μια ιδιωτική ζωή», η οποία έκανε πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 16 Ιανουαρίου. Η ηθοποιός που μιλά άπταιστα γαλλικά, υποδυόμενη μια ψυχίατρο - ντετέκτιβ της οποίας η ζωή καταρρέει όταν μια ασθενής της πεθαίνει ξαφνικά - έδωσε συνέντευξη στους New York Times και εξήγησε ότι η σχέση της με την Γαλλία ξεκινά χάρη στην μητέρα της, απ' όταν η ίδια ήταν παιδί ακόμα.

«Η μαμά μου ήταν απόλυτα ερωτευμένη με τη Γαλλία. Διάβαζε βιβλία για τον Ναπολέοντα, οδηγούσε ένα Peugeot, είχε αγοράσει μια γαλλική ντουλάπα και μια γαλλική ταπισερί και γαλλικά έργα τέχνης. Τελικά κάποια στιγμή, πήγε μια εκδρομή με λεωφορείο στη Γαλλία με έναν ξεναγό και ένα λεωφορείο γεμάτο κόσμο και όταν γύρισε είπε: «Εντάξει, αυτό ήταν. Θα μάθεις γαλλικά. Θα φύγουμε από αυτή τη χώρα και θα γίνεις Γαλλίδα ηθοποιός».

Η μητέρα της την έφερε στο Παρίσι για πρώτη φορά όταν ήταν 8 ετών. Θυμάται να τρώει υπερβολικά βουτυρωμένες μπαγκέτες γεμιστές με ζαμπόν και να βγάζει φωτογραφίες του Πύργου του Άιφελ και των γεφυρών πάνω από τον Σηκουάνα. Θυμάτια επίσης το παλτό Burberry και ένα γαλλικό ναυτικό κοστούμι που της είχε αγοράσει. «Ήμουν η Τζόντι στο Παρίσι», λέει.

Η ηθοποιός εξομολογείται ότι άρχισε να μιλάει όταν ήταν 9 μηνών και μπορούσε να διαβάζει πινακίδες δυνατά στα ισπανικά όταν ήταν 3 ετών καθώς η οικονόμος της οικογένειας μιλούσε ισπανικά. Στα 8 της χρόνια, μπορούσε να προφέρει σωστά το όνομα του δρόμου του ξενοδοχείου τους, ενώ η μητέρα της, η οποία δεν έμαθε ποτέ γαλλικά, δεν μπορούσε.

Η ζωή στο Λος Άντζελες

Πίσω στο Λος Άντζελες, η Φόστερ παρακολούθησε γαλλικό λύκειο, όπου κατέκτησε την γαλλική γραμματική και το λεξιλόγιο και τελειοποίησε τη γαλλική της προφορά. «Το γαλλικό σχολείο είναι δύσκολο. Υπάρχει απαγγελία, όπου σε βάζουν να στέκεσαι όρθια στον τοίχο και σου λένε, «Απήγγειλε αυτό το ποίημα». Έκανα φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, ιστορία, τα πάντα στα γαλλικά. Και όλα τα παιδιά στην τάξη μου ήταν Γάλλοι εκτός από εμένα» αποκαλύπτει.

Στη συνέχεια, η μητέρα της την πήρε από το σχολείο και την μετέφερε στο Παρίσι για να εμφανιστεί σε μια γαλλική ταινία «Moi, Fleur Bleue» όπου έπαιξε μια νεαρή έφηβη που, αποφασισμένη να χάσει την παρθενιά της, έχει σεξουαλικές επαφές με έναν πολύ μεγαλύτερο άντρα. «Ήταν η χειρότερη ταινία, απαίσια» εξηγεί. Έμειναν στο Παρίσι για σχεδόν ένα χρόνο, αγοράζοντας ένα διαμέρισμα (το οποίο η Φόστερ πούλησε πριν από περίπου 14 χρόνια) στην Île Saint-Louis.

Ευτυχώς η γαλλική ζωή σέβεται την ιδιωτικότητα

Για να προετοιμαστεί για τον ρόλο της Λιλιάν Στάινερ, στην ταινία «Μια ιδιωτική ζωή», η Φόστερ διάβαζε γαλλικά βιβλία δυνατά στο σπίτι και στη συνέχεια εμφανιζόταν στο Παρίσι για να βυθιστεί στη γαλλική ζωή, επισκεπτόμενη βιβλιοπωλεία, χρησιμοποιώντας το μετρό και το λεωφορείο, γυμναζόμενη σε γυμναστήριο, συναντώντας Γάλλους ψυχαναλυτές, κάνοντας μαθήματα βιολοντσέλου, δειπνώντας σε μικρά μπιστρό. Η μεγαλύτερη αδερφή της, Λουσίντα, ζει στο Παρίσι για περισσότερα από 40 χρόνια. «Έτρωγα τυρί, έπινα απεριτίφ. Δεν μίλησα με κανέναν Αμερικανό στο Παρίσι για τρεις εβδομάδες» περιγράφει.

Εκτιμά το γεγονός ότι η γαλλική ζωή σέβεται πραγματικά την ιδιωτικότητα. Πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει συνηθίσει να είναι πιο συγκρατημένη. «Ευτυχώς, οι Γάλλοι σε αφήνουν ήσυχο. Υπάρχει ένα είδος ανωνυμίας που μπορώ να έχω στην καθημερινή μου ζωή. Δεν είναι εκπληκτικό όταν μπορείς να μπεις στο μετρό ή στο λεωφορείο και κάποιος να είναι 15 εκατοστά μακριά σου και να μην σε κοιτάζει, να μην σου μιλάει; Αν ήσουν σε ένα ασανσέρ στην Αμερική, μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, ένας Αμερικανός θα σου έλεγε πού εργάζεται, με ποιον είναι παντρεμένος, πόσα χρήματα βγάζει» εξομολογείται.