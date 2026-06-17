Τζόου Κουνφέι: Πώς οι οθόνες αφής οδήγησαν ένα ορφανό κορίτσι στην κορυφή των δισεκατομμυριούχων

Ορφάνεψε σε ηλικία πέντε ετών, όταν έχασε τη μητέρα της. Παιδί που αγαπούσε τη μάθηση, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σχολείο για να εργαστεί σε εργοστάσιο κατά την εφηβεία της, ώστε να μπορέσει να βοηθήσει τον ανάπηρο πατέρα της. Η Τζόου Κουνφέι, συνέχισε να εκπαιδεύεται μόνη της, άνοιξε μια εταιρεία κατασκευής εξαρτημάτων ρολογιών στο μικρό διαμέρισμά της και σήμερα φιγουράρει ανάμεσα στις πλουσιότερες αυτοδημιούργητες γυναίκες του πλανήτη, που έχουν «αγγίξει» τ’ αστέρια.

Η ιστορία της Προέδρου της Lens Technology Co.-μιας εταιρείας που αρχικά κατασκεύαζε οθόνες αφής με πελάτες όπως Apple, Samsung και Huawei- είναι μάθημα ζωής που θα μπορούσε να διδάξει στις επόμενες γενιές πώς το πείσμα, η προσπάθεια, η μάθηση και η αποφασιστικότητα είναι τα συστατικά που χρειάζεται κανείς για να τον οδηγήσουν στην κορυφή. Στη δική της περίπτωση, ακόμα και στο διάστημα!

Τα πρώτα δύσκολα βήματα της ζωής της

Η Κινέζα επιχειρηματίας Τζόου Κουνφέι, γεννήθηκε το 1970 σε μια φτωχή γωνιά της επαρχίας Χουνάν, μέσα σε μια οικογένεια που πάλευε καθημερινά, ακόμα και για τα απολύτως απαραίτητα. Ο πατέρας της, πρώην στρατιώτης, είχε χάσει την όρασή του από το ένα μάτι καθώς κι ένα δάχτυλο μετά από ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα. Παρόλ’ αυτά εργαζόταν νυχθημερόν κατασκευάζοντας καλάθια από μπαμπού και επισκευάζοντας ποδήλατα, για να συντηρήσει τα παιδιά του. Όμως η απώλεια της μητέρας της Τζόου, όταν εκείνη ήταν μόλις πέντε ετών, δημιούργησε ένα τεράστιο κενό στην οικογένεια κι ένα βάρος που έπρεπε να επωμιστεί, μαζί με τα δύο αδέλφια της.

Οι στερήσεις δυσκόλευαν το σήμερα και απέκλειαν κάθε όνειρο για το αύριο. Αν και η μικρότερη κόρη της οικογένειας, έπρεπε να δίνει τη μάχη της καθημερινά. Να βοηθά στις αγροτικές εργασίες, να φροντίζει γουρούνια και πάπιες, να προσπαθεί να διακριθεί στο σχολείο. Στη μεγάλη της αγάπη. Παιδί έξυπνο, εργατικό και φιλόδοξο, οι δάσκαλοί της πάντοτε πίστευαν ότι θα μπορέσει να ξεφύγει από την απόλυτη φτώχεια και να επιτύχει σπουδαία πράγματα. Όμως στα 16 της χρόνια, η ζωή την ανάγκασε και πάλι ν’ ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο, χωρίς να της αφήσει περιθώρια επιλογής.

Από τα θρανία στο εργοστάσιο και στις άθλιες συνθήκες εργασίας

Λίγο πριν το τέλος του σχολικού της βίου, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τα θρανία. Η οικογένεια χρειαζόταν χρήματα και η Τζόου πήρε τον δρόμο για τη Σενζέν, τη νέα βιομηχανική Μητρόπολη της Κίνας, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Η πραγματικότητα όμως ήταν σκληρή μαζί της. Για ακόμα μια φορά. Το νεαρό κορίτσι βρέθηκε να εργάζεται σε εργοστάσιο κατασκευής εξαρτημάτων ρολογιών, με εξαντλητικά ωράρια και ιδιαίτερα χαμηλό μισθό. Οι βάρδιες συχνά ξεπερνούσαν τις δεκαέξι ώρες την ημέρα. Παρ' όλα αυτά, δεν εγκατέλειψε ποτέ τη δίψα της για γνώση και συνέχισε να εκπαιδεύεται μόνη της. Μετά τη δουλειά μελετούσε ακατάπαυστα, με την ελπίδα ότι κάποτε θα μπορέσει να «ξεγλιστρήσει» από την ανέχεια.

Έκανε όμως και μια κρίσιμη, κουραστική επιλογή. Αποφάσισε να εργάζεται κοντά στο «Shenzhen University» ώστε να μπορεί έστω να παρακολουθεί μαθήματα μερικής φοίτησης στον ελεύθερο της χρόνο. Συγκεκριμένα παρακολουθούσε επαγγελματικά και τεχνικά μαθήματα κι απέκτησε πιστοποιήσεις στη λογιστική, στους υπολογιστές και στις τελωνειακές διαδικασίες. Έλαβε ακόμη και επαγγελματική άδεια οδήγησης εμπορικών οχημάτων.

Και ήταν αυτή της η αποφασιστικότητα που τη βοήθησε να κάνει το πρώτο βήμα προς την επιτυχία. Απογοητευμένη από τις συνθήκες στο εργοστάσιο ρολογιών, αποφάσισε να παραιτηθεί. Έγραψε μια επιστολή στον ιδιοκτήτη, στην οποία του εξηγούσε με κάθε ειλικρίνεια τους λόγους της αποχώρησής της και σχεδόν αμέσως έλαβε την απάντηση. Δεν ήταν όμως αυτή που περίμενε. Η διοίκηση, αντί να δεχθεί την παραίτησή της, αναγνώρισε τις ικανότητές της και της πρόσφερε προαγωγή.

Σε ηλικία 23 ετών ίδρυσε την πρώτη της επιχείρηση στο μικρό διαμέρισμά της

Η χρονιά ορόσημο στη ζωή της Κουνφέι, ήταν το 1993, όταν μια αναποδιά έγινε η ευκαιρία της ζωής της. Το εργοστάσιο στο οποίο εργαζόταν έκλεισε κι εκείνη έπρεπε να πάρει μια σημαντική απόφαση. Ποια θα είναι η επόμενη σελίδα και πώς θα τη γράψει. Αντί λοιπόν να αναζητήσει δουλειά, αποφάσισε σε ηλικία 23 ετών να ιδρύσει τη δική της επιχείρηση μέσα σε ένα μικρό διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων στη Σενζέν. Δεν ήταν όμως μόνη. Στο πλευρό της εργάζονταν τα αδέλφια της και άλλα τρία μέλη της οικογένειάς της. Με πόρους ελάχιστους και απεριόριστη όρεξη, ώστε επιτέλους να δουν το φως στο τούνελ.

Η επιχείρηση, αρχικά κατασκεύαζε κρύσταλλα για ρολόγια υψηλής ποιότητας κι η νεαρή κοπέλα φρόντιζε να είναι παρούσα σε κάθε στάδιο. Να μαθαίνει και να διδάσκει ταυτόχρονα. Από τις επισκευές των μηχανημάτων μέχρι τον σχεδιασμό νέων τεχνικών διαδικασιών. Και ανταμείφθηκε γι αυτό. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν η βιομηχανία κινητών τηλεφώνων άρχισε να στρέφεται στις γυάλινες οθόνες, η άοκνη επιχειρηματίας αναγνώρισε την ευκαιρία που πάντοτε αναζητούσε. Στράφηκε στις οθόνες αφής για έξυπνα κινητά και μέσα σε τρία χρόνια κατάφερε να ιδρύσει τη Lens Technology και να συνεργαστεί με κορυφαίες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία, όπως λένε…

Η Lens είναι πλέον μια αυτοκρατορία, που έχει επεκταθεί επίσημα ακόμα και στον τομέα της εμπορικής αεροδιαστημικής (commercial aerospace), μεταφέροντας την τεχνογνωσία της από τις οθόνες των smartphones στις ακραίες απαιτήσεις του διαστήματος. Στο πελατολόγιο της βλέπεις πια ονόματα όπως SpaceX, κρατικές και ιδιωτικές κινεζικές εταιρείες αεροδιαστημικής που αναπτύσσουν τους δικούς τους δορυφόρους χαμηλής τροχιάς, iPhone, Apple, Samsung, Huawei, αλλά και Tesla και BYD, αφού τα τελευταία χρόνια προμηθεύει εξαρτήματα και για εταιρείες ηλεκτρικών οχημάτων, πιστή στην απόφαση που είχε πάρει από μικρή, να μη μένει με σταυρωμένα χέρια. Όλοι τους τεχνολογικοί κολοσσοί, που «έστεψαν» το ορφανό κορίτσι, «βασίλισσα των οθονών» και μια από τις ισχυρότερες γυναίκες της παγκόσμιας οικονομίας.

Τόσο, που το 2015 η Lens Technology εισήχθη στο Χρηματιστήριο της Σενζέν. Της πόλης που κάποτε η Τζόου Κουνφέι, εργαζόταν ως μετανάστρια. Η αξία της εταιρείας που απασχολεί 140.000 εργαζόμενους, εκτοξεύθηκε και μαζί της εκτοξεύθηκε και η προσωπική της περιουσία, κατά 452%! Άγγιξε τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και έγινε η πλουσιότερη αυτοδημιούργητη γυναίκα στην Κίνα. Δεν επαναπαύθηκε όμως στις δάφνες της. Τον Ιούλιο του 2025 έγινε και δεύτερη εισαγωγή για την εταιρεία της στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, γεγονός που ενίσχυσε ακόμα περισσότερο αυτούς τους αριθμούς. Η περιουσία της ίδιας και της οικογένειά της, σήμερα -σύμφωνα με εκτιμήσεις τους Forbes- υπολογίζεται στα 23,3 δισ. δολάρια, γεγονός που την κατατάσσει μεταξύ των πλουσιότερων επιχειρηματιών παγκοσμίως.

Τα δισεκατομμύρια και οι επιλογές ζωής

Κι όμως, παρά τα πολλά μηδενικά στον τραπεζικό της λογαριασμό, η Τζόου Κουνφέι, προτιμά να παραμένει κάτω από το «ραντάρ» της δημοσιότητας και της λάμψης. Για την ακρίβεια, λένε όσοι τη γνωρίζουν, προτιμά να παραμένει σεμνή και να μην ξεχνά από που ξεκίνησε. Δηλαδή από την απόλυτη φτώχεια. Είναι μητέρα δύο παιδιών κι έχει παντρευτεί δύο φορές. Τη δεύτερη, το 2008, με τον Τζενγκ Τζουνλόνγκ, πρώην συνάδελφό της στο εργοστάσιο και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Lens Technology.

Όσο για τον προσωπικό της χρόνο και τα χόμπι που την αποφορτίζουν; Το ίδιο απλά. Η ορειβασία και το πινγκ πονγκ, οπότε και μπορεί να μοιράζεται στιγμές εκτός δουλειάς, με οικογένεια και φίλους.

Κι όλα αυτά όταν δεν παρευρίσκεται σε επίσημο κρατικό δείπνο, παρουσία του Donald Trump, ανάμεσα στον Τιμ Κουκ, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Apple και τον Ίλον Μασκ, Ιδρυτή της Tesla. Δύο από τους σημαντικότερους πελάτες της Lens Technology…