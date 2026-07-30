Τζορτζ και Αμάλ Κλούνεϊ: Εγκατέλειψαν το σπίτι τους στη νότια Γαλλία εν μέσω πυρκαγιών

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, η σύζυγός του, Αμάλ και τα δύο παιδιά τους έφυγαν κακήν κακώς από το σπίτι τους στο Μπρινιόλ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα εξαιτίας των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που κατακαίνε τον γαλλικό νότο τις τελευταίες ημέρες.

Σε επιστολή που απέστειλε στον δήμαρχο της πόλης, Ντιντιέ Μπρεμόν, ο Κλούνεϊ ανέφερε μεταξύ άλλων: «Δεν έχουμε ιδέα αν το όμορφο σπίτι μας θα αντέξει αυτή την τρομερή στιγμή» και πρόσθεσε πως εκείνος και η σύζυγός του έχουν δεσμευτεί να βοηθήσουν στην αποκατάσταση του χωριού τους μετά τις πυρκαγιές.

Συγκεκριμένα η επιστολή ανέφερε: «Αγαπητέ Ντιντιέ, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ιδέα αν το όμορφο σπίτι μας θα αντέξει αυτή την τρομερή στιγμή και καθώς εκκενώνουμε το Μπρινιόλ, θέλουμε να τονίσουμε δύο πράγματα: πρώτον, ελπίζουμε εσύ και οι κάτοικοι της πόλης μας να είστε ασφαλείς και δεύτερον, ότι εγώ και η Αμάλ δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε πως ό,τι και αν συμβεί στο χωριό μας, είμαστε μέρος αυτής της κοινότητας και θα συμμετάσχουμε στο να γίνει ξανά όπως ήταν. Αγαπάμε το Μπρινιόλ και τους φίλους μας που ζουν εκεί».

Η οικογένεια Κλούνεϊ αγόρασε το συγκεκριμένο οίκημα το 2021 και όλοι τους έλαβαν τη γαλλική υπηκοότητα τον Δεκέμβριο του 2025.