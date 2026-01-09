Τζορτζ Κλούνεϊ: Αυτό είναι το μυστικό που δεν έχει τσακωθεί με την Αμάλ μέσα στα 11 χρόνια γάμου τους

Δεν έχουν τσακωθεί ποτέ στα 11 χρόνια γάμου τους και μάλιστα στην συνέντευξή του στους Times του Los Angeles ο Τζορτζ Κλούνεϊ τόνισε πόσο σημαντικό είναι ότι παντρεύτηκε σε μεγάλη ηλικία... στα 52 του χρόνια.

Όπως εξήγησε η οπτική γωνία και όχι η τελειότητα, είναι αυτή που διατηρεί την ειρήνη σε μια σχέση - σε έναν γάμο. «Βρίσκομαι σε πολύ διαφορετική θέση στη ζωή. Είμαι πολύ πιο ασφαλής και έχω επίσης λιγότερη διάθεση να κερδίζω σε καβγάδες. Όταν είσαι νέος, προσπαθείς να κερδίσεις τα πάντα» εξομολογήθηκε, ενώ επεσήμανε ότι δεν υπάρχει μέρα που να μην του λείπει, ενώ ακούει όσα του λέει η Αμάλ Αλαμουντίν, ακόμα και όταν πρόκειται για την αποδοκιμασία της στις μοτοσικλέτες,

Καθώς θυμήθηκε ένα τρομακτικό ατύχημα, ο Κλούνεϊ είπε: «Πήγαινα με 112 χλμ / ώρα και το κεφάλι μου έσπασε το παρμπρίζ και μετά πετάχτηκα στον αέρα. Μπορείτε να το δείτε. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο διαδίκτυο. Προσγειώθηκα με τα γόνατα. Έτσι, όταν η Αμάλ μου είπε «Νομίζω ότι τελειώσαμε», δεν την αντιμετώπισα ως αντίπαλο. «Είπα, «Εντάξει. Δικαίως».

«Ξέρεις, η γυναίκα μου κάπνιζε παλιά και της είπα, «Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το κόψεις». Και είμαι σίγουρος ότι δεν περνάει μέρα που να μην της λείπει το κάπνισμα ενός τσιγάρου. Αλλά χαίρομαι πολύ που το σταμάτησε» είπε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του που είχε επίσης ερωτηθεί σχετικά με το αν καυγαδίζει με την σύζυγό του, ο Τζορτζ Κλούνεϊ είχε πει χαρακτηριστικά: «Ξέρετε, γνώρισα αυτή την απίστευτη γυναίκα που είναι όμορφη και έξυπνη και αντιπροσωπεύει όλα τα σημαντικά πράγματα στα οποία πιστεύω. Δεν μπορώ να πιστέψω πόσο τυχερός είμαι, οπότε για τι να τσακωθώ;»