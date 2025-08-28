Τζορτζ Κλούνεϊ: Η απουσία που «πάγωσε» το Φεστιβάλ Βενετίας – Η αλήθεια για το τι πραγματικά συνέβη

Σοκ στο Φεστιβάλ Βενετίας! Ο Τζορτζ Κλούνεϊ ακύρωσε όλες του τις εμφανίσεις την τελευταία στιγμή, προκαλώντας ερωτήματα και ανησυχία για την κατάστασή του. Η αιτία; Ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που τον ανάγκασε να αποσυρθεί εντελώς από τη δημόσια σκηνή, σύμφωνα με επίσημη δήλωση του εκπροσώπου του.

Σύμφωνα με την δήλωση, ο 64χρονος ηθοποιός διαγνώστηκε με σοβαρή μόλυνση παραρρινικών κόλπων και του συστάθηκε από τους γιατρούς να αναστείλει κάθε δραστηριότητα μέχρι να αναρρώσει πλήρως.

«Όπως ίσως γνωρίζετε, ο Τζορτζ Κλούνεϊ δεν θα είναι εδώ λόγω σοβαρής μόλυνσης παραρρινικών κόλπων. Πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να είναι στο κόκκινο χαλί απόψε, αλλά λυπάται πολύ που δεν μπορεί να είναι μαζί μας», δήλωσε ο συντονιστής της συνέντευξης Τύπου, σύμφωνα με το People. Ο σκηνοθέτης της ταινίας, Νόα Μπάουμπατς, σχολίασε χιουμοριστικά: «Ακόμα και τα κινηματογραφικά αστέρια αρρωσταίνουν».

Η ανακοίνωση ήρθε μετά την απουσία του από την προώθηση της νέας του ταινίας «Jay Kelly» την Τετάρτη 27 Αυγούστου, καθώς και από το δείπνο με τους συμπρωταγωνιστές του Άνταμ Σάντλερ και Λόρα Ντερν εκείνο το βράδυ.

Ο ηθοποιός εθεάθη να επιβιβάζεται σε ένα σκάφος με προορισμό το ξενοδοχείο του, Hotel Excelsior, προκειμένου να ξεκουραστεί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.