Τζορτζ Μάικλ: Ο άνθρωπος πίσω από το Last Christmas - Η κρυφή ζωή ενός γενναιόδωρου σταρ

Κάθε Δεκέμβριο, η φωνή του Τζόρτζ Μάικλ επιστρέφει παντού. Το Last Christmas ακούγεται ξανά σε ραδιόφωνα, καταστήματα και σπίτια σε όλο τον κόσμο, σαν ένα τραγούδι που έχει ξεπεράσει την εποχή του.

Για εκατομμύρια ανθρώπους, ο Τζορτζ Μάικλ είναι συνδεδεμένος με τα Χριστούγεννα. Όμως η πραγματική ιστορία του έχει μια ειρωνική πλευρά: ο άνθρωπος που έγραψε ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια για την απώλεια και τη μνήμη, πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του προσπαθώντας να προσφέρει στους άλλους — συχνά χωρίς να το μάθει κανείς.

Πίσω από τη λάμψη της ποπ, υπήρχε ένας καλλιτέχνης που θεωρούσε ότι τα χρήματα και η φήμη έχουν αξία μόνο όταν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάτι μεγαλύτερο.



Από τον Γιώργο Παναγιώτου στον παγκόσμιο Τζορτζ Μάικλ



Ο Τζορτζ Μάικλ γεννήθηκε ως Γιώργος Κυριάκος Παναγιώτου στο Λονδίνο, σαν σήμερα, στις 25 Ιουνίου 1963. Ο πατέρας του ήταν κυπριακής καταγωγής εστιάτορας και η μητέρα του Αγγλίδα χορεύτρια.

Με τον συμμαθητή του Άντριου Ρίτζλεϊ δημιούργησαν τους Wham!, το ντουέτο που έγινε ένα από τα μεγαλύτερα φαινόμενα της ποπ τη δεκαετία του 1980.

Τραγούδια όπως το Wake Me Up Before You Go-Go, το Freedom και το Careless Whisper τον μετέτρεψαν σε διεθνές αστέρι. Κι ανάμεσα σε όλα αυτά, το 1984 κυκλοφόρησε ένα τραγούδι που έμελλε να αποκτήσει μια σχεδόν ανεξάρτητη ζωή: το Last Christmas.

Το τραγούδι των Χριστουγέννων που μιλά για απώλεια



Παρά τον χαρούμενο ήχο του, το Last Christmas δεν είναι ακριβώς ένα ανέμελο γιορτινό τραγούδι. Μιλά για μια σχέση που τελείωσε, για μια καρδιά που πληγώθηκε και για την προσπάθεια να προχωρήσεις. Ίσως γι’ αυτό παρέμεινε τόσο διαχρονικό.



Πάντως σε συνέντευξή του, ο μάνατζερ των Wham!, Simon Napier-Bell, ανέφερε ότι ο Μάικλ ένιωθε μια κάποια δυσαρέσκεια για την τεράστια επιτυχία του τραγουδιού. «Ήξερε ότι ήταν ίσως το καλύτερο κομμάτι που είχε γράψει ποτέ», είπε. «Όμως πάνω απ’ όλα ήθελε να τον θυμούνται ως μεγάλο τραγουδοποιό και ίσως τον ενοχλούσε ότι το πιο αναγνωρίσιμο έργο του ήταν ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι».

Σε κάθε περίπτωση ο Τζορτζ Μάικλ είχε την ικανότητα να μετατρέπει προσωπικά συναισθήματα σε κάτι που μπορούσε να αγγίξει εκατομμύρια ανθρώπους.

Και η ίδια αντίθεση υπήρχε και στη ζωή του: ένας άνθρωπος που γνώρισε τεράστια δημοσιότητα, αλλά επέλεξε πολλές φορές να βοηθά μακριά από τις κάμερες.



Η πλευρά του που δεν έβλεπαν τα φώτα



Μετά τον θάνατό του, πολλοί άνθρωποι μίλησαν για ένα κομμάτι της ζωής του που δεν ήταν γνωστό στο ευρύ κοινό: τις πράξεις φιλανθρωπίας του.

Υπήρχαν μαρτυρίες ότι πρόσφερε χρήματα ανώνυμα, ότι βοηθούσε ανθρώπους σε δύσκολες στιγμές και ότι στήριζε οργανώσεις χωρίς να επιδιώκει δημόσια αναγνώριση.

Έγιναν γνωστές ιστορίες για δωρεές σε ανθρώπους που χρειάζονταν θεραπεία, για βοήθεια σε άστεγους και για συμμετοχή σε δράσεις που σχετίζονταν με κοινωνικά ζητήματα και την υγεία.

H ιδρύτρια και πρόεδρος της υπηρεσίας Childline, που προσφέρει συμβουλευτική καθοδήγηση σε παιδιά που έχουν ανάγκη στη Μεγάλη Βρετανία, αποκάλυψε πως ο George Michael τούς είχε δωρίσει τα δικαιώματα εκμετάλλευσης του single του «Jesus to a Child» (1996). «Χάρη στα εκατομμύρια που μας δώρισε, εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά πήραν την βοήθεια που χρειάζονται» λέει η Dame Esther Rantzen.

Όταν ο σύντροφός του αρρώστησε και έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο από AIDS, ο Μάικλ αφιέρωσε μεγάλο μέρος του χρόνου και των χρημάτων του για να βοηθήσει άλλους που προσβλήθηκαν από τη νόσο.



George Michael used to give a bunch of free tickets to his shows to NHS nurses. He allocated a whole area of Wembley to nurses. DEMOGRAPHIC. — Hayley Campbell (@hayleycampbell) December 26, 2016

Το Project Angel Food, φιλανθρωπική οργάνωση στο Λος Άντζελες που ιδρύθηκε το 1989, παρέχοντας υποστήριξη σε ανθρώπους που ζουν με σοβαρές ασθένειες, όπως ο HIV/AIDS αποκάλυψε ότι ο Τζορτζ Μάικλ στήριζε επί χρόνια την αποστολή του, στέλνοντας τακτικές δωρεές. Ο εκτελεστικός διευθυντής Ρίτσαρντ Άγιουμπ ανέφερε ότι ήταν ο μεγαλύτερος δωρητής στην ιστορία της οργάνωσης, με συνολική προσφορά που ξεπέρασε τις 500.000 δολάρια.

Συγκαταλέγεται δε και τους σταρ που συμμετείχαν στο αρχικό single της Band Aid «Do They Know It's Christmas?», που πούλησε περισσότερα από 2 εκατομμύρια αντίτυπα σε ολόκληρο τον κόσμο συγκεντρώνοντας πάνω από 19 εκατομμύρια λίρες για την ανακούφιση της πείνας στην Αιθιοπία.

Επίσης έχει δωρίσει τα δικαιώματα εκμετάλλευσης του τραγουδιού «Last Christmas/Everything She Wants» για τον ίδιο σκοπό, ενώ τα κέρδη από το «Don't Let the Sun Go Down on Me» πήγαν στο London Lighthouse και την φιλανθρωπική οργάνωση για τα παιδιά Rainbow Trust.

Μία από τις πιο γνωστές ιστορίες αφορούσε μια γυναίκα που είχε μιλήσει δημόσια για την ανάγκη της να συγκεντρώσει χρήματα για εξωσωματική γονιμοποίηση. Σύμφωνα με την αφήγηση που έγινε αργότερα γνωστή, ο Μάικλ την βοήθησε οικονομικά χωρίς να αποκαλύψει αρχικά την ταυτότητά του.



Εξάλλου η συγγραφέας και δημοσιογράφος Sali Hughes αποκάλυψε πως κάποτε ο Τζορτζ Μάικλ έδωσε φιλοδώρημα σε μία σερβιτόρα 5.000 λίρες «επειδή σπούδαζε νοσοκόμος και είχε χρέη».

Λέγεται δε πως άφησε την επιταγή, με εντολή να της δοθεί όταν αυτός θα είχε φύγει από το μαγαζί.

«Δεν ήθελε τη δημοσιότητα»



Άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του τον περιέγραψαν ως ιδιαίτερα γενναιόδωρο.

Ο Έλτον Τζον είχε πει για εκείνον ότι ήταν ένας από τους πιο ευγενικούς και γενναιόδωρους ανθρώπους που γνώρισε, υπογραμμίζοντας πως πολλές από τις πράξεις του έγιναν χωρίς να αναζητήσει δημοσιότητα.

Επίσης η ηθοποιός Emilyne Mondo έγραψε πως ο γνωστός τραγουδιστής βοηθούσε επίσης εθελοντικά σε ένα καταφύγιο αστέγων, αλλά είχε ζητήσει να μην δημοσιοποιηθεί η πράξη του.

Αυτό το στοιχείο επαναλαμβάνεται σε πολλές μαρτυρίες: ότι ο Τζορτζ Μάικλ δεν ήθελε η βοήθεια να γίνει μέρος της εικόνας του. Ίσως γιατί για εκείνον δεν ήταν μια δημόσια πράξη. Ήταν κάτι προσωπικό.

Ο ίδιος ο Μάικλ συνήθιζε να λέει: «Ποιος χρειάζεται να είναι ένας καταραμένος δισεκατομμυριούχος όταν οι άνθρωποι πεινάνε; Πόσα χρήματα χρειάζεσαι πραγματικά στο λογαριασμό σου;».

Ένας σταρ με δύσκολη διαδρομή



Η ζωή του ωστόσο δεν ήταν μόνο επιτυχίες.

Η δεκαετία του 1990 έφερε απώλειες και δύσκολες στιγμές. Έχασε τον σύντροφό του Ανσέλμο Φελέπα από επιπλοκές που σχετίζονταν με το AIDS και αργότερα τη μητέρα του, Λέσλι.

Παράλληλα, βρέθηκε αντιμέτωπος με έντονη δημοσιότητα γύρω από την προσωπική του ζωή και νομικές περιπέτειες.

Όμως ποτέ δεν εγκατέλειψε τη μουσική ούτε την ανάγκη του να μιλά ανοιχτά για όσα τον αφορούσαν.

Το τελευταίο του «Last Christmas»



Ο Τζορτζ Μάικλ πέθανε στις 25 Δεκεμβρίου 2016, στο σπίτι του στο Όξφορντσιρ, σε ηλικία 53 ετών. Η τελική ιατροδικαστική έκθεση κατέληξε ότι ο θάνατός του οφειλόταν σε φυσικά αίτια.

Η είδηση συγκλόνισε τον κόσμο της μουσικής. Αλλά κάθε χρόνο, όταν επιστρέφει το Last Christmas, επιστρέφει μαζί και μια διαφορετική εικόνα του: όχι μόνο ο ποπ σταρ, αλλά ο άνθρωπος που πίστευε ότι η επιτυχία αποκτά νόημα όταν μετατρέπεται σε προσφορά.

Γιατί τελικά η μεγαλύτερη κληρονομιά του Τζορτζ Μάικλ δεν ήταν μόνο οι μελωδίες του. Ήταν και όσα έκανε όταν κανείς δεν τον κοιτούσε.