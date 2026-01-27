Τζόρτζεβιτς σε mood... Champions League: Η ανάρτηση με την επική νίκη στο Άγιαξ-Ολυμπιακός (pic)

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ολυμπιακός πήρε μια τεράστια κι επιβεβλημένη νίκη, επικρατώντας με 2-0 της Μπάγερ Λεβερκούζεν και πλέον η πρόκριση στα νοκ άουτ του Champions League είναι στα... πόδια του.



Την τελευταία αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, οι «ερυθρόλευκοι» ταξιδεύουν στο Άμστερνταμ για να αντιμετωπίσουν τον Άγιαξ (28/1, 22:00) και στις τάξεις των οπαδών του Ολυμπιακού επικρατεί παροξυσμός ενόψει Άμστερνταμ.



Ενόψει της αναμέτρησης με τον Αίαντα, ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς θυμήθηκε την ιστορική νίκη των Πειραιωτών με την ολλανδική ομάδα στις 21 Οκτωβρίου το 1999 για τους ομίλους του Champions League και ανήρτησε μια φωτογραφία στα social media που απεικονίζει τον ίδιο να πνίγεται στην αγκαλιά του Γρηγόρη Γεωργάτου.





Οι ερυθρόλευκοι προηγουμένως είχαν μια εκτός έδρας ισοπαλία με την Πόρτο με 2-2 και μια νίκη εντός με 2-0 κόντρα στην Κροάσια Ζάγκρεμπ.



Στο 38ο λεπτό του αγώνα ο Αλέξης Αλεξανδρής με ένα καταπληκτικό γυριστό σουτ -μετά από σέντρα του Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς- νίκησε τον Φαν ντερ Σαρ και «έβαλε φωτιά» στο κατάμεστο Ολυμπιακό στάδιο.



Θυμίζουμε πως την σεζόν 1998-1999 ο Ολυμπιακός έφτασε μια ανάσα από τα ημιτελικά του Champions League, αλλά αποκλείστηκε από την Γιουβέντους (πρώτο ματς στο Ντέλε Άλπι 2-1 και ρεβάνς στο ΟΑΚΑ 1-1).