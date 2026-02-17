Τζόρτζια: Δώρο Χριστουγέννων ήταν το όπλο με το οποίο εκτέλεσε συμμαθητές του ένας 14χρονος

Σοκ προκαλεί η ομολογία του πατέρα ενός 14χρονου μακελάρη ο οποίος τον Σεπτέμβριο του 2024 είχε σκοτώσει εν ψυχρώ δυο εκπαιδευτικούς και δυο μαθητές στο γυμνάσιο του Γουίντερ, στα βορειοανατολικά της Ατλάντα, στην Τζόρτζια.

Όπως αποκάλυψε ο 55χρονος πατέρας, Κόλιν Γκρέι, κατά τη δίκη που ξεκίνησε τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, ο ίδιος είχε χαρίσει στον γιο του το όπλο ως χριστουγεννιάτικο δώρο και πλέον κατηγορείται για φόνο και ανθρωποκτονίες εξ αμελείας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 55χρονος φέρεται να αγνόησε τις πολλές ενδείξεις για τις προθέσεις του παιδιού, μολονότι τον Μάιο του 2023 δύο αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι της οικογένειας επειδή το FBI είχε εντοπίσει απειλητικά μηνύματα που εστάλησαν από τη συγκεκριμένη διεύθυνση και έκαναν λόγο για επίθεση σε ένα σχολείο.

Οι δικηγόροι του Κόλιν Γκρέι υποστηρίζουν ότι ο πατέρας αγνοούσε τις προθέσεις του παιδιού του, που σήμερα είναι 16 ετών και πρόκειται να δικαστεί ως ενήλικος, παρά το νεαρό της ηλικίας του.

Αν και μαζικές δολοφονίες σε σχολεία ή πανεπιστήμια σημειώνονται συχνά στις ΗΠΑ, κυρίως λόγω της εύκολης πρόσβασης των δραστών σε όπλα, σπανίως παραπέμπονται σε δίκη οι γονείς των δραστών.

Τον Απρίλιο του 2024 οι γονείς ενός εφήβου που καταδικάστηκε σε ισόβια επειδή το 2021 σκότωσε τέσσερις μαθητές σε λύκειο του Μίσιγκαν καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 10-15 ετών για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, για πρώτη φορά στα δικαστικά χρονικά των ΗΠΑ. Οι γονείς ήταν εκείνοι που του είχαν χαρίσει το όπλο.