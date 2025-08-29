Τζώρτζια Παναγή: «Μετά το Ξαναδέστε τους με τον Νίκο Μουτσινά, έχασα τον εαυτό μου, πήγα σε ψυχολόγο»

Όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο και εκτίθεσαι καθημερινά στον τηλεοπτικό φακό, είναι πολύ εύκολο να χάσεις τον εαυτό σου αποκάλυψε η Τζώρτζια Παναγή στην κουβέντα της με τον Ανδρέα Αναστασίου στο vidcast «Πάνω στην κουβέντα». Η Κύπρια παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός που γνωρίσαμε το 2016 στο «Ξαναδέστε τους» του ALPHA με τους Νίκο Μουτσινά, Μαρία Ηλιάκη και Μαίρη Συνατσάκη μίλησε για το πόσο σκληρά πήρε όλη αυτή την υπερέκθεση που πήρε από την εκπομπή. «Είναι τέτοια η φύση της δικής μας δουλειάς, που εκθέτεις τον εαυτό σου δημόσια. Είσαι μπροστά από έναν φακό και σε βλέπει χιλιάδες κόσμος, δεν βλέπεις τις αντιδράσεις του και πιστεύεις ότι έχουν μια θετική εικόνα για σένα.

Ο κόσμος βλέπει το 20% του ανθρώπου που είναι μπροστά γιατί είσαι 2-3 ώρες μπροστά στον φακό. Τις υπόλοιπες ώρες; Είσαι άνθρωπος, έχεις αδυναμίες, δεν θα δείξεις σίγουρα το 100% του εαυτού σου, δεν είμαστε στο Big Brother. Με τις κάμερες φιλτράρεις την εικόνα σου ή μπορεί να στήσεις την εικόνα σου, για άλλους λόγους τηλεοπτικούς, για τα νούμερα. Άτομο που δουλεύει στην τηλεόραση δεν μπορεί να είναι 100% ο εαυτός του μπροστά στον φακό!»

Τα… προσχήματα

Η Τζώρτζια αναφέρθηκε και στο ότι μετά τη συνεργασία της με τον Μουτσινά χρειάστηκε να ζητήσει τη βοήθεια ψυχολόγου, επειδή έχασε τον εαυτό της από την υπερέκθεση! «Γιατί θυμώνει η Τζώρτζια πίσω από τις κάμερες, γιατί εκνευρίζεται, γιατί έχει αυτή την τοξική συμπεριφορά, ενώ μπροστά είναι χαμογελαστή; Το έχω βιώσει αυτό, να βλέπεις κάποιον εντελώς διαφορετικό μπροστά από τις κάμερες, αλλά το θεωρούσα φυσιολογικό! Είσαι άνθρωπος και πίσω από τις κάμερες, όταν σβήνουν τα φώτα, ζεις το δράμα σου. Και το έχω κάνει κι εγώ, μπροστά από τις κάμερες να πρέπει να δείξω κάτι άλλο και από πίσω να είμαι ένα άλλο άτομο.

Πολλές φορές σε μπερδεύει αυτό το πράγμα, κι εμένα με έχει μπερδέψει στην προσωπική μου ζωή. Δηλαδή το πώς ήμουν μπροστά, να πρέπει να είμαι και το υπόλοιπο 24ωρο. Μπερδεύτηκα κι εκεί χρειάστηκα βοήθεια από ψυχολόγο, γιατί έχασα τον εαυτό μου! Έλεγα, αποκλείεται. Νόμιζα ότι όλο το 24ωρο είχα μια κάμερα μπροστά μου και ότι έπρεπε ας πούμε να κρατάω τα προσχήματα. Πολλές φορές ήθελα να κλάψω και έλεγα όχι, πρέπει να συγκρατηθείς.

Ήταν μόλις επέστρεψα από την Αθήνα, μετά το «Ξαναδέστε τους» με τον Νίκο Μουτσινά. Ήταν πάρα πολλή η υπερέκθεση, απότομη υπερέκθεση, έπρεπε πάντα να είμαι σε ένα επίπεδο, αλλά η Τζώρτζια έχει διάφορες εκδοχές του εαυτού της, είναι ευαίσθητη κάτι το οποίο ο κόσμος μπορεί να μην το είδε, γιατί απλά δεν είχα την ευκαιρία τηλεοπτικά.

Γενικά είμαι πιο μαζεμένο άτομο. Οπότε έχεις δύο προσωπικότητες, την τηλεοπτική σου προσωπικότητα και την προσωπικότητα που έχεις στην προσωπική σου ζωή. Ο άλλος θα δει τα νεύρα σου, τον θυμό σου, τις ανασφάλειές σου. Σίγουρα δεν θα βγω στην τηλεόραση να πω: γεια σας, είμαι η Τζώρτζια και έχω ανασφάλειες, είμαι άνθρωπος κι εγώ».