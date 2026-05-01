Τζωρτζίνα Λιώση: «Όταν μπαίνω σε κρίση πανικού αισθάνομαι σαν να μην υπάρχει αέρας και χώρος»

Η Τζωρτζίνα Λιώση ήταν καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή του Action 24 «Καλύτερα Αργά» και μίλησε για τις κρίσεις πανικού, αλλά και το γεγονός ότι βρίζει στην καθημερινότητά της και αυτό προέκυψε από μία παράσταση!

«Αδιεξοδίζω! Αυτό αισθάνομαι όταν μπαίνω σε κρίση πανικού, σαν να μην υπάρχει αέρας και χώρος ούτε να περπατήσω ούτε να αναπνεύσω. Κρίση πανικού μπορεί να μου προκαλέσει το μυαλό μου, μία συνθήκη πολύ πιεστική που εντείνεται από σκέψεις. Έχουμε καιρό να τα πούμε με την κρίση πανικού, άρα καλά πάμε.

Δεν με πιέζει το επάγγελμα, οι πρεμιέρες που έχουμε, αυτά είναι μέσα σε μία πολύ παραγωγική διαδικασία. Η πρεμιέρα έχει άγχος, αλλά είναι πολύ ευχάριστη. Περιμένεις να παρουσιάσεις τη δουλειά που έκανες τόσο καιρό. Σαν τα χορευτικά που ετοιμάζαμε στις γιορτές στα σπίτια, όταν ήμασταν μικρά και θέλαμε να τα δείξουμε στους γονείς μας. Όταν έρχεται η κρίση πανικού το βλέπεις, όχι από πολύ μακριά, αλλά όταν είναι κοντά... Κι αυτό από μόνο του μπορεί να το πυροδοτήσει!»

«Βρίζω καθημερινά, αλλά όχι για να τσακωθώ»

«Θυμώνω, εξοργίζομαι με την αγένεια, με ενοχλεί πολύ. Βρίζω πάρα πολύ μιλώντας καθημερινά, αλλά δεν θα βρίσω για να τσακωθώ. Προσπαθώ να έχω δομημένο λόγο. Μόνο με καλοσύνη τα λέω αυτά. Και με πολλή αγάπη. Πάντως πρώτα από όλους εκπλήσσομαι εγώ με μένα, γιατί δεν το ’χα καταλάβει ότι το κάνω, δεν το είχα παρατηρήσει!

Δεν ξέρω καθόλου πότε ξεκίνησε αυτό. Ήμουν αρκετά μεγάλη. Θυμάμαι δηλαδή κάπου το 2017 που ήμουν σε μια παράσταση και το κείμενο είχε βρισιές και ζορίστηκα πάρα πολύ να μπω σε αυτό και να πρέπει να μιλήσω έτσι. Μετά το ξεπέρασα».