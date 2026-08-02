Με τον γνώριμο, ήρεμο και ουσιαστικό της λόγο, η Τζούλι Μασίνο μίλησε για όλα όσα τη διαμορφώνουν ως άνθρωπο. Από την πίστη και την προσωπική αναζήτηση μέχρι τις καθημερινές επιλογές που έχει κάνει εδώ και χρόνια, η γνωστή τραγουδίστρια εξήγησε πως τίποτα στη ζωή της δεν είναι τυχαίο.

Όπως είπε, πίσω από πολλές από τις αποφάσεις της κρύβεται μια ολόκληρη φιλοσοφία ζωής, βασισμένη στην ισορροπία, την αυτογνωσία και τον σεβασμό απέναντι στον εαυτό της.

Η επιλογή να μην τρώει κρέας

Η Τζούλι Μασίνο αποκάλυψε πως εδώ και πολλά χρόνια έχει επιλέξει να μην καταναλώνει κρέας, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται για μια διατροφική μόδα ή μια παροδική απόφαση.

«Πίσω από αυτή την επιλογή μου υπάρχει μια ολόκληρη φιλοσοφία», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως για εκείνη κάθε καθημερινή συνήθεια συνδέεται με τον τρόπο που βλέπει τη ζωή και τις αξίες που θέλει να υπηρετεί.

Για την ίδια, οι επιλογές αποκτούν πραγματική σημασία όταν πηγάζουν από προσωπική συνείδηση και όχι από την ανάγκη να ακολουθήσει κάποιος μια τάση.

«Χωρίς πίστη δεν υπάρχει ζωή»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πίστη, σημειώνοντας πως αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στηρίγματα της ζωής της.

Όπως είπε, πιστεύει ότι κάθε θρησκεία έχει όμορφα στοιχεία και πως ο άνθρωπος χρειάζεται να έχει πίστη για να μπορεί να προχωρά.

«Χωρίς πίστη δεν υπάρχει ζωή», δήλωσε, διευκρινίζοντας παράλληλα πως η πίστη δεν αρκεί από μόνη της, αφού ο καθένας είναι υπεύθυνος να χτίσει τη δική του πορεία μέσα από τις αποφάσεις και τις εμπειρίες του.

«Μόνη μου έψαξα τον εαυτό μου»

Όταν ρωτήθηκε αν έχει κάνει ποτέ ψυχανάλυση, η απάντησή της ήταν αρνητική.

Ωστόσο, όπως εξήγησε, η προσωπική αναζήτηση δεν σταμάτησε ποτέ.

«Μόνη μου έψαξα τον εαυτό μου και αγαπώ πάρα πολύ τη ζωή», είπε, τονίζοντας πως η αυτογνωσία δεν έρχεται εύκολα, αλλά μέσα από τις εμπειρίες, τα λάθη και τη διάθεση να εξελίσσεται συνεχώς.

Για την ίδια, η εσωτερική ισορροπία είναι μια καθημερινή προσπάθεια και όχι ένας τελικός προορισμός.

Οι σχέσεις και η τοξικότητα που βίωσε

Η Τζούλι Μασίνο αναφέρθηκε και στην προσωπική της ζωή, παραδεχόμενη ότι έχει γνωρίσει τη ζήλια και την τοξικότητα μέσα στις σχέσεις της.

Όπως εξήγησε, αρκετοί σύντροφοί της δυσκολεύονταν να διαχειριστούν την αναγνωρισιμότητά της και το ενδιαφέρον που δεχόταν από τον κόσμο.

«Έχω βιώσει μεγάλη ζήλια και τοξικότητα στις σχέσεις μου», ανέφερε, προσθέτοντας πως πολλοί άντρες δεν αντέχουν μια δυναμική γυναίκα που έχει καταφέρει να χτίσει μόνη της τη δική της πορεία.

Η ίδια θεωρεί πως σήμερα είναι πιο δύσκολο από ποτέ να δημιουργηθούν ουσιαστικές σχέσεις, καθώς, όπως είπε, οι περισσότεροι επιλέγουν τις εύκολες λύσεις αντί να γνωρίσουν πραγματικά ο ένας τον άλλον.

Η ευτυχία δεν μετριέται με τα χρήματα

Η γνωστή τραγουδίστρια στάθηκε και στην έννοια της ευημερίας, διαψεύδοντας την εικόνα που αρκετοί έχουν για την οικονομική της κατάσταση.

Όπως είπε, μπορεί να μην απέκτησε ποτέ μια τεράστια περιουσία, όμως αισθάνεται ευγνώμων για όσα έχει δημιουργήσει.

Ζει σε μια μονοκατοικία που έχτισε στον Άγιο Δημήτριο, έναν χώρο που έχει διαμορφώσει όπως ακριβώς ονειρευόταν, ακόμη και με μπανανιές στον κήπο της, επιλέγοντας μια ζωή που της προσφέρει ηρεμία και ισορροπία.

«Η αρμονία χτίζεται καθημερινά»

Από τις δηλώσεις της Τζούλι Μασίνο γίνεται ξεκάθαρο πως για εκείνη η ευτυχία δεν βρίσκεται στις μεγάλες επιτυχίες ή στα υλικά αγαθά, αλλά στις συνειδητές επιλογές.

Η πίστη, η προσωπική αναζήτηση, η αγάπη για τη ζωή και η ανάγκη να παραμένει πιστή στις αξίες της είναι, όπως φάνηκε, τα στοιχεία που τη συνοδεύουν όλα αυτά τα χρόνια.

Και ίσως η φράση που περιγράφει καλύτερα τη στάση ζωής της να είναι εκείνη με την οποία εξήγησε γιατί έχει επιλέξει να μην τρώει κρέας: «Πίσω από αυτή την επιλογή μου υπάρχει μια ολόκληρη φιλοσοφία».