Τζόυς Ευείδη: «Στο θέατρο μετράς όσο είσαι γκόμενα, μετά ο Θεός και η ψυχή σου»

Η Τζόυς Ευείδη μίλησε στο «Breakfast@Star» για τη μέρα που σημάδεψε την καριέρα της και αποκάλυψε πως δεν ήταν το όνειρό της να γίνει ηθοποιός. «Η μέρα που σημάδεψε την καριέρα μου ήταν όταν πήγα στην οδό Πειραιώς, στη σχολή του Εθνικού, και είδα το όνομά μου στον κατάλογο. Είχα περάσει. Αρχικά δεν ήθελα καν να γίνω ηθοποιός, ήθελα να κάνω θεωρητικά θεάτρου. Τώρα που μιλάμε, δεν το πιστεύω ότι είμαι τόσα χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Το θεωρώ μεγάλο επίτευγμα».

«Μπορεί να μην περνάει πια η μπογιά σου»

Η Ευείδη παραδέχτηκε πως πλέον δεν έχει προτάσεις για να δουλέψει. «Αν ερχόντουσαν οι προτάσεις, θα δούλευα. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχεις κάνει δέκα καλές δουλειές θα δουλεύεις στο διηνεκές, μπορεί να μην περνάει πια η μπογιά σου, πολύ απλά. Μπορεί να μην χρειάζεσαι στους ρόλους! Έτσι κι αλλιώς οι γυναίκες μετά τα 40 δεν πολυχρειαζόμαστε, ούτε υπάρχουν πολλοί ρόλοι να παίξουμε. Βασικά μετράς όσο είσαι γκόμενα, μετά ο Θεός και η ψυχή σου. Δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο για να ζητήσω δουλειά. Δεν είναι ότι δεν θέλω, είμαι ένας πάρα πολύ ντροπαλός άνθρωπος».

«Η δουλειά μας μάλλον δεν είναι δημοκρατική»

Η ηθοποιός μίλησε επίσης και για το ότι στο θέατρο δεν υπάρχει δημοκρατία, αφού τελικά ένας αποφασίζει! «Δεν είναι όλες οι παραστάσεις και όλοι οι θίασοι αγγελικά πλασμένοι. Έχω ζήσει περίεργες στιγμές, προσπάθησα να κάνω ότι δεν τις πολυκαταλαβαίνω. Η δουλειά μας μάλλον δεν είναι δημοκρατική. Δεν πρέπει να υπάρχει δημοκρατία στο θέατρο, πρέπει να υπάρχει δικτατορία. Ένας αποφασίζει, όχι η ομάδα».