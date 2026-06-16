UEFA: Μοιράζει πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ στις ελληνικές ομάδες αλλά αφήνει εκτός το Big-4

Οι ομάδες της Stoiximan Super League που δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν ευρωπαϊκό εισιτήριο τη σεζόν 2025-26, θα λάβουν οικονομική ενίσχυση από την UEFA.

Το νέο πρόγραμμα Solidarity θα μοιράσει χρήματα σε όλα τα κλαμπ πρώτης κατηγορίας στην Ευρώπη, τα οποία έμειναν εκτός των μεγάλων διοργανώσεων.

Τι ισχύει για την Ελλάδα

Η Ελλάδα θα λάβει ένα ποσό ύψους 4.638.000 ευρώ, το οποίο αποτελεί το 6ο καλύτερο ανάμεσα στις χώρες εκτός του Big-5. Αυτό αφορά και τον Άρη, παρόλο που αγωνίστηκε σε προκριματική φάση (σ.σ. αποκλείστηκε από την Αράζ). Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο α πρέπει να καλύπτει ορισμένα κριτήρια (π.χ. να μην έχει οφειλές). Εφόσον τα καλύπτει αυτά, τότε θα πάρει ισόποσα το μερίδιό της από το Solidarity. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ δεν θα εισπράξουν χρήματα από αυτό, καθώς όλοι τους προκρίθηκαν σε League Phase.

💰 PSG 🇫🇷 ends their European season securing €149.9m of UEFA prize money overall!



Yesterday they secured +€10.5m in one night:

📈 +€6.5m for winning 🔵 UCL final

📈 +€4m for qualifying for 🏆 UEFA Super Cup



Total UEFA prize money for 🇫🇷 PSG:

▪️€145.9m from 🔵 UCL

▪️€4.0m… pic.twitter.com/OdUkiqmRX5 — Football Meets Data (@fmeetsdata) May 31, 2026

Βέβαια και οι τέσσερίς τους θα εισπράξουν χρήματα στον λογαριασμό τους, από τις επιδόσεις στις διοργανώσεις της UEFA. O Oλυμπιακός θα βάλει στα ταμεία του περίπου 43,15 εκατ. ευρώ, ο ΠΑΟΚ 15,39 εκατ. ευρώ, ο Παναθηναϊκός 12,15 εκατ. ευρώ και η ΑΕΚ 10,92 εκατ. ευρώ.