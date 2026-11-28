Πειθαρχική έρευνα για τα επεισόδια που σημειώθηκαν σε δύο αγώνες του Europa League στις 26 Νοεμβρίου ανακοίνωσε η UEFA. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις αναμετρήσεις Μαρσέιγ – Λέφσκι Σόφιας και Μπεσίκτας – Χάποελ Μπερ Σεβά.

Υπενθυμίζεται πως στο «Βελοντρόμ», οπαδοί της Μαρσέιγ και της Βουλγάρικης ομάδας, συγκρούστηκαν στις εξέδρες, ενώ υπήρξαν τραυματίες μεταξύ των φιλοξενούμενων. Στο άλλο παιχνίδι που διεξήχθη στο στο Μπατούμι της Γεωργίας, η αναμέτρηση διακόπηκε προσωρινά έπειτα από ένταση μεταξύ οπαδών και αστυνομίας, λόγω ανάρτησης φιλοπαλαιστινιακού πανό από Τούρκους οπαδούς.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία καταδίκασε τη βία και όρισε επιθεωρητές δεοντολογίας και πειθαρχικούς επιθεωρητές, οι οποίοι θα εξετάσουν τα διαθέσιμα στοιχεία για να διαπιστώσουν τι συνέβη σε κάθε περίπτωση.