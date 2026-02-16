UEFA: Στην Ελλάδα ο Τσέφεριν για τις «ευρωπαϊκές» αναμετρήσεις Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ

Επίσκεψη στην Ελλάδα θα πραγματοποιήσει ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, ο οποίος την Τετάρτη (18/2) θα ταξιδέψει στην Αθήνα συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Θεόδωρος Θεοδωρίδης και τον υπεύθυνο εθνικών ομοσπονδιών, Ζόραν Λάκοβιτς.

Το βράδυ της Τετάρτης η ηγεσία της UEFA θα δώσει το «παρών» στο Στάδιο Γ. Καραϊσκάκης για την αναμέτρηση του Ολυμπιακός με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στο πλαίσιο του UEFA Champions League. Την Πέμπτη, η αποστολή θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην Τούμπα, όπου ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Θέλτα για το UEFA Europa League.

Κατά την παραμονή τους στην Αθήνα, οι Τσέφεριν και Λάκοβιτς αναμένεται να συναντηθούν και με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, σε μία επίσκεψη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο.