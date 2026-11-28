Νέα ερωτήματα γύρω από το μυστήριο των UFO προκαλούν δεκάδες αποχαρακτηρισμένα έγγραφα της CIA και του Πενταγώνου, τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Ανάμεσά τους βρίσκονται βίντεο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, καταγραφές από ραντάρ, μαρτυρίες πιλότων και αναφορές για άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα που εμφανίστηκαν κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με το Fox News, τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα της CIA και του Πενταγώνου καλύπτουν μια περίοδο μεγαλύτερη των 70 ετών, από το 1952 μέχρι και το 2026. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι καταγραφές UFO που φαίνεται να κινούνται με εξαιρετικά μεγάλες ταχύτητες, να αλλάζουν απότομα πορεία ή να εξαφανίζονται, αλλά και τα σχέδια για την κατασκευή μιας υπόγειας εγκατάστασης στη Νεβάδα των ΗΠΑ, όπου θα αποθηκεύονταν μυστηριώδη υλικά και βιολογικά δείγματα.

Ανάμεσα στα αρχεία που ήρθαν στο φως βρίσκονται τρία βίντεο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, τα οποία καταγράφηκαν στη Μέση Ανατολή το 2020, το 2023 και το 2026.

Τα δύο πρώτα, διάρκειας 20 και 13 δευτερολέπτων αντίστοιχα, δείχνουν ένα άγνωστο αντικείμενο να κινείται από τη μία πλευρά στην άλλη, ενώ παρακολουθείται από οπτικές και υπέρυθρες κάμερες.

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το βίντεο του 2026, διάρκειας 54 δευτερολέπτων, στο οποίο εμφανίζονται αρκετά αντικείμενα. Δύο από αυτά φαίνεται να αλλάζουν πορεία και στη συνέχεια να εξαφανίζονται από το οπτικό πεδίο.

Μία ακόμη περίπτωση καταγράφηκε από ραντάρ το 2023, στο δυτικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της καταγραφής, ένα άγνωστο αντικείμενο κινούνταν σε ύψος μεταξύ 55.000 και 70.000 ποδιών, δηλαδή περίπου 17 έως 21 χιλιομέτρων, με ταχύτητα 2,5 φορές μεγαλύτερη από εκείνη του ήχου.

The Pentagon just released 40 declassified UFO files and three never-before-seen military videos, and the details are staggering.https://t.co/Eq5JxI2O65 pic.twitter.com/ra7HS9dSSq — Fox News US (@FoxUSNews) November 28, 2026

Πρόκειται για επιδόσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τις δυνατότητες των σημερινών συμβατικών επιβατικών αεροσκαφών. Αυτό που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι ότι το αντικείμενο φέρεται να πραγματοποίησε και μια απότομη αλλαγή πορείας κατά 39 μοίρες.

Οι τέσσερις θεωρίες της CIA

Το ενδιαφέρον των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών για τα άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα κάθε άλλο παρά καινούργιο είναι.

Ήδη από το 1952, αναλυτές των υπηρεσιών πληροφοριών είχαν συγκεντρώσει περίπου 1.500 αναφορές για «ιπτάμενους δίσκους» μέσα σε διάστημα πέντε ετών. Μόνο τον Ιούλιο εκείνης της χρονιάς είχαν καταγραφεί 250 θεάσεις.

Το 1953, ένας πιλότος που βρισκόταν στο ράντσο του και ένα αεροσκάφος του αμερικανικού Ναυτικού παρατήρησαν το ίδιο παράξενο αντικείμενο, το οποίο περιγράφηκε ως κάτι που έμοιαζε με ημισέληνο ή φτερό. Σύμφωνα με την καταγραφή, παρέμεινε στον αέρα για μερικά λεπτά πριν εξαφανιστεί.

Στην προσπάθειά της να εξηγήσει τις εκατοντάδες αναφορές, η CIA είχε διατυπώσει τέσσερις βασικές θεωρίες:

-Εσφαλμένη αναγνώριση μετεωρολογικών μπαλονιών ή συμβατικών αεροσκαφών.

-Οπτικές ψευδαισθήσεις και ιδιαίτερα ατμοσφαιρικά φαινόμενα.

-Μυστικά αμερικανικά ή σοβιετικά προγράμματα ανάπτυξης όπλων.

-Εξωγήινα διαστημικά σκάφη.

Σύμφωνα με τα τότε αρχεία, περίπου το 10% έως 20% των περιπτώσεων παρέμενε ανεξήγητο.

Φωτεινοί δίσκοι πάνω από θέσεις πυραύλων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αναφορές για εμφανίσεις άγνωστων ιπτάμενων αντικειμένων κοντά σε αμερικανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ήδη από το 1957, στρατιωτικά και άλλα αρχεία περιλαμβάνουν μαρτυρίες για μυστηριώδη αντικείμενα που εμφανίζονταν και αιωρούνταν κοντά σε εγκαταστάσεις στρατηγικής σημασίας.

Στο επίκεντρο αυτών των αναφορών βρίσκεται η Αεροπορική Βάση Μάλμστρομ, στη Μοντάνα, όπου είχαν καταγραφεί επανειλημμένες θεάσεις φωτεινών δίσκων και παράξενων φώτων πάνω από θέσεις πυραύλων.

Μία από τις πιο εντυπωσιακές αναφορές αφορά περιστατικό του Μαρτίου του 1967, όταν δέκα πυρηνικοί πύραυλοι Minuteman τέθηκαν ξαφνικά εκτός λειτουργίας.

Φρουροί ασφαλείας είχαν αναφέρει την εμφάνιση ενός φωτεινού αντικειμένου σε σχήμα δίσκου, το οποίο φέρεται να αιωρούνταν πάνω από την πύλη του σιλό.

Ωστόσο, οι συγκεκριμένες αναφορές δεν αποδεικνύουν ότι υπήρχε αιτιώδης σύνδεση μεταξύ της εμφάνισης του αντικειμένου και της δυσλειτουργίας των πυραύλων.

Στα έγκατα της Νεβάδα

Ίσως μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πληροφορίες των αποχαρακτηρισμένων εγγράφων αφορά τα σχέδια για την κατασκευή μιας υπόγειας εγκατάστασης υψηλής ασφαλείας στη Νεβάδα.

Τον Μάιο του 2009, η εταιρεία Bigelow Aerospace είχε εκπονήσει αρχιτεκτονικά σχέδια για τη δημιουργία ενός υπόγειου χώρου από σκυρόδεμα, συνολικής επιφάνειας περίπου 460 τετραγωνικών μέτρων.

Η εγκατάσταση θα βρισκόταν σε βάθος πέντε έως επτά μέτρων κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, θα διέθετε τοίχους πάχους ενός μέτρου και βαριές χαλύβδινες πόρτες.

Αυτό που προκαλεί ερωτήματα, ωστόσο, δεν είναι τόσο οι προδιαγραφές ασφαλείας της εγκατάστασης όσο ο σκοπός για τον οποίο προοριζόταν.

Σύμφωνα με τα αρχεία του αναδόχου, ο υπόγειος χώρος σχεδιαζόταν για την αποθήκευση «εξωτικού υλικού ή ιστού» που είχε αποκτηθεί. Στη σχετική έκθεση γίνεται λόγος για ανακτημένα υλικά και βιολογικά δείγματα.

Τα έγγραφα, ωστόσο, δεν διευκρινίζουν την προέλευση αυτών των υλικών, ούτε επιβεβαιώνουν ότι επρόκειτο για δείγματα εξωγήινης προέλευσης. Επίσης, δεν αναφέρουν εάν η συγκεκριμένη υπόγεια εγκατάσταση κατασκευάστηκε τελικά.

Περισσότερες από επτά δεκαετίες μετά τις πρώτες μαζικές αναφορές για ιπτάμενους δίσκους, τα νέα αρχεία προσθέτουν ακόμη περισσότερα ερωτήματα στην υπόθεση των UFO. Παρά τις εντυπωσιακές καταγραφές και τις μαρτυρίες, πάντως, κανένα από τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν αποτελεί από μόνο του απόδειξη ύπαρξης εξωγήινης ζωής.