UFO: Τεράστια λαμπερή φιγούρα - «Απόκοσμη» σύγκριση του 2015 με νέο βίντεο από το Πεντάγωνο

Το Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο πακέτο εγγράφων και υλικού που σχετίζονται με τα UFO, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειας για μεγαλύτερη διαφάνεια γύρω από αναφορές για ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα.



Το νέο υλικό έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη εκτενές αρχείο που έχει αποχαρακτηριστεί τα τελευταία χρόνια, καθώς το θέμα έχει συγκεντρώσει αυξημένο ενδιαφέρον τόσο από το κοινό όσο και από το Κογκρέσο των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, η δημοσιοποίηση εντάσσεται σε μια οργανωμένη διαδικασία αξιολόγησης και αποχαρακτηρισμού εγγράφων, με στόχο να δοθούν στη δημοσιότητα πληροφορίες που δεν θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια ή ευαίσθητες πηγές πληροφοριών. Τα έγγραφα είναι διαθέσιμα μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της υπηρεσίας, όπου έχουν συγκεντρωθεί για δημόσια πρόσβαση και μελέτη.

Παρακάτω παρουσιάζεται μια σύγκριση, σε παράθεση, ανάμεσα σε μια παρατήρηση UFO από το 2015 που καταγράφηκε στο Εθνικό Πάρκο Sequoia και σε ένα από τα βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, το οποίο έχει καταγραφεί ως DOW-UAP-PR059 με τίτλο «NAG UAP 1 JUN 20». Για λόγους ευκολότερης σύγκρισης, το υλικό έχει υποστεί επεξεργασία, με περικοπή του πλάνου και αύξηση της ταχύτητας αναπαραγωγής κατά οκτώ φορές.



Σύμφωνα με όσους εξετάζουν τα δύο αποσπάσματα, οι ομοιότητες που παρουσιάζουν τα δύο περιστατικά είναι εντυπωσιακές, γεγονός που έχει προκαλέσει συζητήσεις γύρω από τη φύση των καταγραφών και το κατά πόσο πρόκειται για παρόμοια φαινόμενα ή διαφορετικές εκδοχές του ίδιου τύπου παρατήρησης.

Το Πεντάγωνο υπογραμμίζει ότι βασική προτεραιότητα είναι η αναγνώριση και αξιολόγηση πιθανών κινδύνων για την ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας, και όχι η επιβεβαίωση εξωγήινης δραστηριότητας.