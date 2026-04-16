Ultrathin Magnetic Power Bank, το gadget της Xiaomi που ξετρέλανε τους χρήστες iPhone

Η Xiaomi μπορεί να είναι από τους βασικούς αντιπάλους της Apple στην αγορά των smartphones, αλλά παρουσίασε στην πιο πρόσφατη εκδήλωσή της το Xiaomi Ultrathin Magnetic Power Bank 5000 15W, ένα μαγνητικό power bank που στοχεύει να γίνει η ιδανική προσθήκη στα iPhone, χάρη στο εξαιρετικά λεπτό design, τη συμβατότητα με το Mag Safe και την ευκολία μεταφοράς του.



Σχεδιασμός και μέγεθος: Σχεδόν σαν κάρτα

Το Xiaomi Ultrathin Magnetic Power Bank έχει πάχος μόλις 6 χιλιοστά και ζυγίζει 98 γραμμάρια, κάτι που το κάνει ένα από τα λεπτότερα μαγνητικά power banks στην αγορά. Με διαστάσεις περίπου 98,5 × 71,5 χιλιοστά, προσεγγίζει σε μέγεθος μια κάρτα και χωράει εύκολα σε μπροστινή τσέπη ή σε μικρό πορτοφόλι, χωρίς να δίνει μεγάλο όγκο.

Διαθέτει μπαταρία 5.000 mAh βασισμένη σε κυψέλη πυριτίου–άνθρακα υψηλής πυκνότητας, με περιεκτικότητα 16% σε πυρίτιο και επιπλέον φύλλο γραφίτη για καλύτερη διαχείριση της θερμότητας. Η αποδοτική χρήση του χώρου επιτρέπει στην συσκευή να προσφέρει περίπου μια πλήρη φόρτιση στις περισσότερες σύγχρονες συσκευές.



Μαγνητική φόρτιση 15W και συμβατότητα με iPhone

Το power bank υποστηρίζει ασύρματη μαγνητική φόρτιση έως 15W για συσκευές που συμβαδίζουν με το πρότυπο (π.χ. συγκεκριμένα μοντέλα Xiaomi), ενώ στα iPhone η ασύρματη φόρτιση περιορίζεται στα 7,5W, λόγω των προδιαγραφών της Apple. Η μαγνητική σύνδεση με την πίσω πλευρά του smartphone επιτρέπει στον χρήστη να συνεχίσει την κανονική χρήση του (περπατώντας, παίζοντας, βλέποντας βίντεο) χωρίς τη χρήση καλωδίων. Εκτός από τη μαγνητική φόρτιση, η συσκευή διαθέτει θύρα USB C που υποστηρίζει ενσύρματη φόρτιση έως 22,5 W, επιτρέποντας πιο γρήγορη αναπλήρωση σε συσκευές που υποστηρίζουν αυτήν την τεχνολογία.



Ασφάλεια και έλεγχος της στάθμης

Η Xiaomi τονίζει ότι το power bank φέρει πολλαπλά επίπεδα προστασίας (με αισθητήρα NTC διπλής θερμομέτρησης) και αντιπυρικό στρώμα στην επιφάνεια που ακουμπά το τηλέφωνο. Η στάθμη φόρτισης εμφανίζεται με 4 LED ενδείξεων και έναν πλήκτρο ενεργοποίησης/διακοπής φόρτισης, ώστε ο χρήστης να γνωρίζει πάντα πόση ενέργεια έχει ακόμα το power bank.



Τιμές, χρώματα και διαθεσιμότητα

Το Xiaomi Ultrathin Magnetic Power Bank 5000 15W έρχεται σε πολλές χρωματικές εκδόσεις (Glacier Silver, Graphite Black και Radiant Orange). Λόγω του μεγέθους, της μαγνητικής σύνδεσης και της ασύρματης εμπειρίας, θεωρείται ένας πολύ ελκυστικός εναλλακτικός τρόπος φόρτισης για καθημερινή μετακίνηση, ταξίδια και χρήση με iPhone. Και είναι γεγονός ότι μέχρι στιγμής έχει κλέψει τις εντυπώσεις και είναι εξαντλημένο σχεδόν σε όλες τις χώρες του πλανήτη, όπως και στην Ελλάδα.