UniCredit και Alpha Bank ενισχύουν τη συνεργασία τους σε περιφερειακές αγορές

Ολοκληρωμένη υποστήριξη για πελάτες που επιχειρούν σε Ελλάδα και Βουλγαρία, μέσα από ένα ευρύ φάσμα διασυνοριακών υπηρεσιών προτίθενται να προσφέρουν μέσω της συνεργασίας του η UniCredit και η Alpha Bank.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας τους, η UniCredit και η Alpha Bank επιταχύνουν τις διασυνοριακές τους πρωτοβουλίες σε βασικές ευρωπαϊκές αγορές, με πιο πρόσφατη αυτήν της Βουλγαρίας, αντλώντας από ένα εκτεταμένο φάσμα υπηρεσιών, ώστε να εξασφαλίσουν για τους πελάτες τους συμπληρωματικές λύσεις και προστιθέμενη αξία.

Στο πλαίσιο αυτό, ανώτερα στελέχη και των δύο ομίλων συναντήθηκαν πρόσφατα στα κεντρικά γραφεία της UniCredit Bulbank στη Σόφια. Στο επίκεντρο αυτών των συναντήσεων ήταν η αξιοποίηση τοπικής τεχνογνωσίας και κοινού δικτύου των δύο τραπεζών, ώστε να υποστηρίζουν με τον βέλτιστο τρόπο αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις με διασυνοριακή παρουσία σε Ελλάδα και Βουλγαρία, με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και πρόσβαση σε επιπλέον αγορές στην Ευρώπη.

Η Ελλάδα και η Βουλγαρία είναι εδώ και δεκαετίες στενοί οικονομικοί εταίροι, ενώ την ίδια στιγμή η Νοτιοανατολική Ευρώπη εξελίσσεται σε έναν ολοένα και πιο σημαντικό διάδρομο για το εμπόριο και τις επενδύσεις. Η ενιαία πλατφόρμα που αναπτύσσουν οι δύο τράπεζες τους επιτρέπει να λειτουργούν ως μία συνεκτική ομάδα και να προσφέρουν μια πιο ενοποιημένη εμπειρία υπηρεσιών και συμβουλευτικής στους πελάτες τους, ανεξαρτήτως αγοράς.

Ο Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, Deputy CEO της Alpha Bank, δήλωσε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης: «Μαζί, χτίζουμε μια γέφυρα που συνδέει την Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη με τις σημαντικότερες αγορές της ΕΕ. Εταιρείες με σημαντικό αποτύπωμα, εξωστρεφείς, με ικανές ομάδες αξίζουν μια τραπεζική σχέση που να ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες τους. Μαζί με τους συναδέλφους μας στην UniCredit, δεσμευόμαστε να διευκολύνουμε το επόμενο βήμα των πελατών μας, είτε αυτό σημαίνει ανάπτυξη, είτε καινοτομία, είτε διεθνή επέκταση. Με τις δύο τράπεζες να λειτουργούν ως μία ομάδα, η υποστήριξή μας ξεκινά από την Ελλάδα, επεκτείνεται στη Βουλγαρία και φτάνει στις ευρωπαϊκές αγορές που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για τους πελάτες μας».

Με τη σειρά του, ο Richard Burton, Group Head of Client Solutions της UniCredit, προσέθεσε: «Ήταν χαρά μου να συναντηθώ με εκπροσώπους κορυφαίων επιχειρήσεων με δραστηριότητα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, κατά τη διάρκεια των συναντήσεών μας στη Σόφια, και να ακούσω από πρώτο χέρι για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που διαβλέπουν, καθώς και για τους τρόπους με τους οποίους η συνεργασία μας μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων τους. Η ενεργή ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ομάδων μας καθώς και οι κοινές πελατειακές δράσεις μετατρέπουν τη συνεργασία αυτή σε πραγματική, πρακτική αξία για τους πελάτες που εξυπηρετούμε».

Σταδιακά, η συνεργασία στοχεύει να συγκεντρώσει και να καλύψει το σύνολο των τραπεζικών αναγκών των επιχειρήσεων: από καθημερινές συναλλαγές, διασυνοριακή χρηματοδότηση έως και συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε μία ενιαία πλατφόρμα που θα συμβάλει στην αποτελεσματική επέκταση των επιχειρήσεων από την Ελλάδα σε ευρωπαϊκές αγορές, καθώς και να διευκολύνει περαιτέρω τη ροή επενδύσεων προς την Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στο πλαίσιο του ταξιδιού στη Βουλγαρία, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τις επιμέρους εμπορικές και άλλες διευθύνσεις των δύο τραπεζών, αλλά και επίσκεψη στο κεντρικό κατάστημα της UniCredit Bulbank στη Σόφια, καθώς και συναντήσεις με πελάτες, όπως ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία, από διαφορετικούς κλάδους.