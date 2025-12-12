UNITED WITH ATHLETIKO: Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Λίλας Κουντουριώτη ως άλλος... Άγιος Βασίλης (vid)

Ο τηλεμαραθώνιος του Athletiko ξεκίνησε και θα διαρκέσει μέχρι τις 00:00, με εκλεκτούς καλεσμένους, διαγωνισμούς και φυσικά με... δώρα.

Τα καταπληκτικά δώρα από σταρ και πρότυπα του αθλητισμού που θα λάβουν πολλοί τυχεροί, τα έφερε η γνωστή παρουσιάστρια Λίλα Κουντουριώτη, κάνοντας εντυπωσιακή είσοδο και εμφάνιση. Η εντυπωσιακή αθλητική δημοσιογράφος και παρουσιάστρια παρουσίασε μερικά από τα υπογεγραμμένα και συλλεκτικά δώρα που θα κερδίσει ο κόσμος, ενώ παράλληλα ο Μιχάλης Τσώχος αποκάλυψε και την προσθήκη της στην ομάδα των social media του Athletiko.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο κόσμος έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια και τον σκοπό αυτής καθώς μέσα ούτε σε μια ώρα έχουν ήδη μαζευτεί 6.405 ευρώ.

Η εντυπωσιακή είσοδο της Λίλας Κουντουριώτη: