UNITED WITH ATHLETIKO: Η συγκινητική ιστορία του Μανώλη Παπασάββα για το Νοσοκομείο Παίδων (video)

Ο Μανώλης Παπασάββας, ο Πρόεδρος του ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Βαρδινογιάννη» - Ελπίδα παρευρέθηκε στο UNITED WITH ATHLETIKO και μίλησε για την προσφορά του οργανισμού στα παιδιά με καρκίνο.

Ευχαριστώντας τον κόσμο για την πολύτιμη βοήθειά του, ανέφερε πως τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την αγορά νέου εξοπλισμού και την μελέτη νέων μεθόδων νοσηλείας.

Παράλληλα, συγκίνησε αναφέροντας τις εμπειρίες που είχε με τα παιδιά, που αντιμετώπισαν τον καρκίνο. «Υπήρχε ένα παιδί, το οποίο είχε λίγες ελπίδες από ότι μας έλεγαν οι γιατροί. Όμως είχε τρομερή θέληση, πήγαινε στο σχολείο, ζωγράφιζε αρκετά. Τελικά δεν τα κατάφερε, όμως ήταν απίστευτα συγκινητικό. Η προσπάθειά του, η πίστη πως μπορεί να τα καταφέρει, μας έκανε να νιώσουμε πολύ ιδιαίτερα».

Προσέθεσε, μάλιστα: «δε θα ξεχάσω ποτέ μία φορά που ήμουν με την αείμνηστη Μαριάννα Βαρδινογιάννη και είδαμε ένα παιδί να κλαίει στο προαύλιο. Τον ρωτήσαμε γιατί έκλαιγε και μας απάντησε πως στεναχωριέται που θα φύγει από το νοσοκομείο, γιατί πλέον ένιωθε πως ο χώρος αυτός ήταν το σπίτι του. Είχε ξεπεράσει το πρόβλημα της υγείας του, όμως ήταν στεναχωρημένος επειδή έφευγε από τις εγκαταστάσεις μας. Για κάποιες θεραπείες δεν μένεις 2-3 ημέρες στο νοσοκομείο, μένεις για αρκετούς μήνες. Οι γιατροί, οι νοσηλευτές, το προσωπικό του νοσοκομείου είμαστε μία οικογένεια. Και να ξέρετε ότι εμείς παίρνουμε περισσότερη δύναμη από τα παιδιά, βλέποντας το τι πίστη έχουν για να μπορέσουν να νικήσουν τον καρκίνο».

Το Athletiko.gr σας καλεί σε μια μεγάλη γιορτή αλληλεγγύης: το «UNITED WITH ATHLETIKO – STREAMATHON 2025», μια 12ωρη ζωντανή μετάδοση την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου (12:00 με 00:00) γεμάτη ενότητα, ελπίδα και προσφορά. Μαζί μας και το ACTION 24, με συνεχείς συνδέσεις, ώστε το μήνυμα να φτάσει παντού. Με παρουσιαστές τον Μιχάλη Τσόχο και την Έλενα Παπαβασιλείου και συμμετοχές από τον χώρο του αθλητισμού, της ψυχαγωγίας και της κοινωνίας, συγκεντρώνουμε δύναμη και χαμόγελα για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις υγείας. Τα έσοδα θα διατεθούν στα ιδρύματα ΕΛΠΙΔΑ και Make-A-Wish Ελλάδος. Όταν ενωνόμαστε, η ελπίδα γίνεται πράξη.