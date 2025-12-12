United With Athletiko: Η συγκλονιστική ιστορία του Σάμαρη με έναν μικρό φίλο της Μπενφίκα (vid)

Ο Ανδρέας Σάμαρης βρέθηκε και αυτός στην 12ωρη ζωντανή μαραθώνια μετάδοση, «UNITED WITH ATHLETIKO – STREAMATHON 2025», έδωσε το δικό του μήνυμα για την σημασία του αθλητισμού και την στήριξη του στη προσπάθεια.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής μοιράστηκε μία πολύ συγκινητική ιστορία από τις μέρες του στην Πορτογαλία και την Μπενφίκα. Συγκεκριμένα δήλωσε πως ένας νεαρός φίλαθλος της ομάδας, ο οποίος πάλευε με τον καρκίνο, προσπαθούσε να εμψυχώσει τους παίχτες της Μπενφίκα να πάρουν το πρωτάθλημα και ότι θα τα καταφέρουν. Ο Σάμαρης συγκινημένος είπε «Εγώ έπρεπε να του δίνω δύναμη, ήτανε φοβερό, με σόκαρε».