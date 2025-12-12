United With Athletiko: Ο Γιώργος Πρίντεζης έστειλε το δικό του μήνυμα ανθρωπισμού (video)

Ο Γιώργος Πρίντεζης αποτέλεσε έναν από τους πιο λαμπερούς καλεσμένους του Τηλεμαραθωνίου του Athletiko.gr «United With Athletiko». Ο 40χρονος πρώην μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στους παράγοντες που του έδιναν δύναμη όσο ασχολούταν επαγγελματικά με το μπάσκετ, ενώ παράλληλα έστειλε το δικό του ξεχωριστό μήνυμα όσον αφορά τη φιλανθρωπική πρωτοβουλία του Athletiko.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Πρίντεζη στο United With Athletiko

«Παρόλο που πολλοί αθλητές δυσκολεύονται, εγώ έχω αγαπήσει αυτό το νέο τρόπο ζωής. Δεν κάνω κάτι εξτρίμ, απλά κάνω κάποιες μικρές καθημερινές στιγμές.

Η φύση του αθλητή είναι να διαχειρίζεται καταστάσεις όταν βρίσκεται στα άκρα, και κατά τη διάρκεια του αγώνα και γενικότερα. Εγώ έβρισκα δύναμη στο κομμάτι της δουλειάς. Προσπαθούσα να βρω μέσα από τη δουλειά την αυτοπεποίθησή μου. Η ρουτίνα μετράει και είχα φτιάξει μια ρουτίνα που προσπαθούσα να γίνω καλύτερος.

Ο αθλητής έχει νιώσει τα πράγματα όταν δεν πάνε καλά. Όταν νιώθεις ότι έχεις κάνει κάτι παραπάνω, να κοιτάξεις να το κάνεις 2 ώρες δουλειάς. Είσαι πιο έτοιμος νοητικά στο παιχνίδι.

Κάθε μέρα πρέπει να εκτιμάμε τα πάντα. Συγχαρητήρια γι αυτό που κάνετε για τις ώρες που θα είστε εδώ. Εγώ αυτό που θα ευχηθώ όλες αυτές οι ενέργειες να μην γίνονται μόνο Χριστούγεννα. Αυτά τα παιδιά έχουν ανάγκη τους άλλους 11 μήνες παρά το συγκεκριμένο. Παρόλο που τα Χριστούγεννα τα έχουμε σαν οικογενειακή γιορτή, κάποια παιδιά ίσως να ην έχουν τη δυνατότητα να περάσουν με τις οικογένειές τους. Το άλλο κομμάτι είναι αυτό που λείπει περισσότερο.

Όλοι έχουμε ανάγκη όλους και όλοι έχουν ανάγκη κάποιον δίπλα τους. Κυρίως όχι να σ' αγαπάει κάποιος, αλλά να αγαπάς. Εγώ πάντα έλεγα πως νιώθω γεμάτος γιατί έχω κάποιον να αγαπάω».

Δείτε το Video με το μήνυμα του Γιώργου Πρίντεζη