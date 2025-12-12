United With Athletiko: Παρούσα και η μπασκετική ΑΕΚ με Μπάρτλεϊ και Γκρέι (video)

Το streamathon United With Athletiko φιλοξένησε πολλούς και ξεχωριστούς καλεσμένους, με την ΑΕΚ να δίνει το βροντερό «παρών» και στο μπάσκετ. Μπάρτλεϊ και Γκρέι εκπροσώπησαν την Ένωση, η οποία εξαρχής στάθηκε και στήριξε την προσπάθεια του τηλεμαραθώνιου, με τους δύο αθλητές μάλιστα να είναι γνωστοί για τις δράσεις τους στις ΗΠΑ, όπου έχουν ιδρύματα στα οποία παρέχουν κοινωνικό έργο.