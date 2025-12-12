UNITED WITH ATHLETIKO: Το μήνυμα στήριξης του Αστέρα AKTOR μέσω του Καλτσά (vid)

Ένας από τους πιο λαμπερούς καλεσμένους στο Streamathlon του Athletiko ήταν και ο αρχηγός του Αστέρα AKTOR, Νίκος Καλτσάς. Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός των Αρκάδων, εξέφρασε τη στήριξη της ομάδας στην πρωτοβουλία, τονίζοντας ότι τόσο η διοίκηση όσο και οι ποδοσφαιριστές βρίσκονται δίπλα στην προσπάθεια για να προσφέρουν χαρά στα παιδιά που το έχουν ανάγκη.

Παράλληλα, μίλησε για τη σημασία της επαφής των ποδοσφαιριστών με τα μικρά παιδιά στα γήπεδα, αναφέροντας ότι η προσμονή τους για μια φανέλα είναι μεγάλη και πως το να τους την προσφέρεις αποτελεί μια κίνηση που μπορεί να τους χαρίσει «όλο τον κόσμο» σε μια στιγμή.

«Θέλουμε να σας δώσουμε συγχαρητήρια γι' αυτό που κάνετε. Εμείς σαν ομάδα στεκόμαστε δίπλα σας. Η ομάδα, η διοίκηση, οι ποδοσφαιριστές και στηρίζουμε την προσπάθεια αυτή. Θέλουμε να δώσουμε χαρά και χαμόγελο στα παιδιά που το έχουν ανάγκη», ανέφερε αρχικά ο αρχηγός των Αρκάδων σχετικά με το streamathlon του Athletiko και έπειτα στάθηκε στη σύνδεση ποδοσφαιριστή με το μικρό παιδί που περιμένει στο γήπεδο για μια φανέλα.

«Τα νεαρά παιδία έχουν προσμονή όταν σηκώνουν πλακάτ ή κρατάνε κάποια φανέλα. Εμείς κοιτάμε να τους δώσουμε έστω και στιγμιαία αυτή τη χαρά. Οπότε γίνεται ασυνείδητα αυτή η κίνηση. Πας, του δίνεις τη φανέλα και είναι σαν να του έχεις δώσει όλο τον κόσμο εκείνη τη στιγμή», κατέληξε.

