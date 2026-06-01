University of the Streets: Η CUPRA αλλάζει τους κανόνες με το νέο ηλεκτρικό Raval

Τα πιο σημαντικά μαθήματα στη ζωή δεν τα μάθαμε ποτέ κλεισμένοι σε τέσσερις τοίχους. Δεν γράφτηκαν σε πανεπιστημιακά αμφιθέατρα, ούτε αποτυπώθηκαν σε σκονισμένα βιβλία. Τα σπουδαιότερα μαθήματα τα πήραμε εκεί έξω: στους δρόμους, στην προσπάθεια, στην κουλτούρα της καθημερινότητας και στις εμπειρίες που μας διαμόρφωσαν.

Αυτή ακριβώς την αλήθεια έρχεται να αποθεώσει η CUPRA με τη νέα της παγκόσμια καμπάνια λανσαρίσματος, μετατρέποντας τους δρόμους στο πιο ισχυρό, ανοιχτό πανεπιστήμιο του κόσμου: το «University of the Streets». Και στο επίκεντρο αυτού του νέου πολιτιστικού κινήματος βρίσκεται το CUPRA Raval, το ριζοσπαστικό, 100% ηλεκτρικό αυτοκίνητο που έρχεται να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού στην αστική κινητικότητα.

Ένα μανιφέστο για τη γενιά που δεν περιμένει έγκριση

Ξεχάστε τις παραδοσιακές, προβλέψιμες ομιλίες αποφοίτησης. Η ταινία της καμπάνιας, διάρκειας 94 δευτερολέπτων ανατρέπει τα πάντα. Υπό τους ήχους μιας δυναμικής επανεκτέλεσης του εμβληματικού «Gangsta's Paradise», η αφήγηση ξεκινά από ένα αυστηρό ακαδημαϊκό περιβάλλον και μεταφέρεται γρήγορα εκεί που χτυπά η καρδιά της ζωής: στους δρόμους.

Με φόντο την πολυπολιτισμική και γεμάτη ενέργεια συνοικία El Raval της Βαρκελώνης, η CUPRA δημιουργεί μια συλλογική φωνή. Δεν υπάρχει ένας μόνο πρωταγωνιστής. Υπάρχει μια ολόκληρη γενιά που γράφει τη δική της ιστορία επιτυχίας, βασισμένη στο ένστικτο, το ταλέντο και την αφοσίωση, μακριά από νόρμες και θεσμούς.

«Αυτή η καμπάνια είχε στόχο να δημιουργήσει μια συλλογική φωνή. Αφήσαμε τους δρόμους —και τους ανθρώπους μέσα σε αυτούς— να αναλάβουν τον ρόλο τους, δημιουργώντας μια ιστορία που αντανακλά την ενέργεια και τη νοοτροπία του CUPRA Raval» εξηγεί η Paz de Dalmases, CUPRA Campaigns & Content lead.

Διεθνή ταλέντα και η ομάδα της Barcelona ενώνουν τις φωνές τους

Για να αποτυπωθεί αυτή η μοναδική street κουλτούρα, η καμπάνια συγκεντρώνει μερικά από τα πιο καυτά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής, των σπορ και της τέχνης. Οι καλλιτέχνες Nathy Peluso, Guitarricadelafuente, Kim Petras, Theodora και Lancey Foux συναντούν τα αστέρια της FC Barcelona —τη Vicky López, τον Pedri, τον Fermín López, τον Pau Cubarsí, τον Alejandro Balde και τον Ferran Torres.

Όλοι μαζί γίνονται οι εκφραστές ενός κινήματος που ξεκίνησε με την παγκόσμια πρεμιέρα «Follow the CUPRA Raval» και συνεχίζεται μέσα από το «The Soundtrack of Raval», ένα ξεχωριστό μιούζικαλ με διεθνή χαρακτήρα.

Όπως χαρακτηριστικά δηλώνει ο Patrick Sievers, Global Head of Marketing της CUPRA: «Το "University of the Streets" είναι κάτι παραπάνω από μια καμπάνια. Είναι δήλωση! Τα πιο σημαντικά μαθήματα ζωής προέρχονται από την εμπειρία, τον πειραματισμό και τους δρόμους. Η φιλοδοξία μας είναι να πυροδοτήσουμε ένα κίνημα».

CUPRA Raval: Το «Game Changer» των 26.000 ευρώ

Το CUPRA Raval δεν είναι απλώς ο μεγάλος πρωταγωνιστής της οθόνης είναι η ίδια η ενσάρκωση αυτής της επαναστατικής φιλοσοφίας. Με μήκος μόλις τέσσερα μέτρα, το compact αυτό μοντέλο αποτελεί μια ριζοσπαστική πρόταση για την ηλεκτρική αστική μετακίνηση, συνδυάζοντας κορυφαίο, επιθετικό σχεδιασμό, εκρηκτικές επιδόσεις και απόλυτα οδηγικοκεντρικό χαρακτήρα.

Σχεδιασμένο, εξελιγμένο και έτοιμο να παραχθεί στο Martorell της Βαρκελώνης, το Raval αποτελεί το ιδανικό «εισιτήριο» για τον ηλεκτρικό κόσμο της CUPRA, με την αναμενόμενη τιμή εκκίνησης να τοποθετείται περίπου στα 26.000 ευρώ.

