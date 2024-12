Upstream: Tετραπλή διάκριση για τα projects της σε Λατινική Αμερική και Αφρική

Η Upstream, κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας στον τομέα του mobile marketing, με παρουσία σε 4 ηπείρους και κέντρο δραστηριοτήτων της την Ελλάδα, διακρίθηκε στα MarTech Awards 2024 για τις καινοτόμες λύσεις τεχνολογίας μάρκετινγκ που προσφέρει. Η εταιρεία ξεχώρισε σε τρεις κατηγορίες αποσπώντας ένα Platinum, δύο Gold και ένα Bronze βραβείο: Best Multi-Channel Marketing Initiative, Best Use of MarTech in Telecommunications, and Best Use of MarTech in E-Commerce. Οι διακρίσεις αυτές αντικατοπτρίζουν τη συνεχή δέσμευση της Upstream να παρέχει κορυφαίες λύσεις που ενισχύουν την απόδοση των πελατών της και εξασφαλίζουν ουσιαστική αλληλεπίδραση με τους καταναλωτές σε διαφορετικούς τομείς.

Η διάκριση στην κατηγορία Best Multi-Channel Marketing Initiative επιβραβεύει την καινοτόμο συνεργασία της Upstream με έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους κινητής τηλεφωνίας στη Βραζιλία. Η Upstream ανέπτυξε μια αυτοματοποιημένη στρατηγική μάρκετινγκ που αξιοποιεί πολλά κανάλια επικοινωνίας για να προσεγγίζει τους συνδρομητές, ενισχύοντας την αξία τους ως πελάτες και ενθαρρύνοντάς τους να αναβαθμίσουν τα προγράμματά τους — χωρίς την ανάγκη τηλεφωνικού κέντρου ή επίσκεψης σε κατάστημα. Με στοχευμένα και εξατομικευμένα μηνύματα, η καμπάνια σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση στην αποδοτικότητα κατά 52 φορές.

Μέσα σε μόλις έξι μήνες, η στρατηγική αυτή οδήγησε σε περισσότερες από 200.000 αναβαθμίσεις προγραμμάτων, με το 42% να προέρχεται από αυτοματοποιημένες καμπάνιες που ενεργοποιήθηκαν με βάση τη συμπεριφορά των χρηστών. Η επιτυχία της Upstream αποτυπώνεται τόσο στο Gold Βραβείο όσο και το Platinum. H διπλή αυτή αναγνώριση αναδεικνύει την αποδοτικότητα των πρωτοποριακών λύσεων και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην ανάπτυξη στρατηγικών που παράγουν σημαντικά αποτελέσματα για τους πελάτες της.

Το Gold βραβείο στην κατηγορία Best Use of MarTech in Telecommunications απονεμήθηκε στην Upstream για τη συνεργασία της με έναν κορυφαίο πάροχο κινητής τηλεφωνίας στη Νότια Αφρική. Η εταιρεία εφάρμοσε την καινοτόμο πλατφόρμα mobile marketing - Grow ως λύση Software-as-a-Service (SaaS), επιτρέποντας την πλήρη διαχείριση του διαφημιστικού αποθέματος του παρόχου σε κανάλια push και ειδοποιήσεις κειμένου. Η πλατφόρμα Grow επέτρεψε στην ομάδα διαχείρισης διαφημίσεων του παρόχου να απλοποιήσει βασικές λειτουργίες όπως οι οικονομικές διαδικασίες, η δημιουργία περιεχομένου, ο προγραμματισμός καμπανιών, οι κανόνες παράδοσης, η στόχευση κοινού, οι αναφορές και η τιμολόγηση. Ο πάροχος σημείωσε αύξηση των διαφημιστικών εσόδων κατά 50% μέσα σε μόλις 12 μήνες, χάρη στην ολοκληρωμένη αυτή λύση.

Η πλατφόρμα Grow συνδυάζει τεχνολογίες αιχμής στην αυτοματοποίηση μάρκετινγκ, την πολυκαναλική επικοινωνία, την προβολή διαφημίσεων και την αναγνώριση χρηστών. Παρέχει εξατομικευμένες εμπειρίες που ενισχύουν την αλληλεπίδραση με τους χρήστες και μεγιστοποιούν τις επιχειρηματικές αποδόσεις, καθιστώντας την μια από τις πιο ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές λύσεις στην αγορά των τηλεπικοινωνιών.

Στην κατηγορία Best Use of MarTech in E-Commerce, η Upstream τιμήθηκε με το Bronze Βραβείο για τη συνεργασία της με ένα κορυφαίο παγκόσμιο brand στον τομέα της υγιεινής και υγείας, επαναπροσδιορίζοντας τη στρατηγική του στο ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω της αυτοματοποίησης του mobile marketing. Η καμπάνια επικεντρώθηκε σε μια στρατηγική με προσανατολισμό στις κινητές συσκευές, επιτρέποντας στο brand να δημιουργήσει μια ισχυρή βάση επικοινωνίας με αριθμούς κινητών τηλεφώνων. Μέσα από αυτοματοποιημένα μηνύματα σε πραγματικό χρόνο και στοχευμένες καμπάνιες SMS, η εταιρεία κατάφερε να ενισχύσει σημαντικά τις πωλήσεις. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου αυξήθηκαν κατά 10,83%, ενώ η καμπάνια σημείωσε εντυπωσιακή απόδοση επένδυσης (ROI) κατά 57 φορές. Αυτή η διάκριση επιβεβαιώνει τη σημασία μιας mobile-first στρατηγικής, αποδεικνύοντας ότι οι έγκαιρες και στοχευμένες επικοινωνίες ενισχύουν τα ψηφιακά έσοδα, αυξάνουν την πιστότητα των πελατών και ενδυναμώνουν τη συνολική επιχειρηματική απόδοση.

H Χρύσα Καραμανίδη, CMO της Upstream, δήλωσε σχετικά: “Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που το έργο μας αναγνωρίζεται σε μια τόσο σημαντική διοργάνωση. Αυτές οι διακρίσεις επιβεβαιώνουν την αποστολή μας να ενισχύσουμε τους πελάτες μας με προηγμένες τεχνολογίες μάρκετινγκ που οδηγούν σε μετρήσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη. Η επιτυχία μας οφείλεται στη δύναμη της ομάδας μας και στην εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι συνεργάτες μας.”.

Ο τομέας του MarTech εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και αποτελεί μια εξαιρετικά δυναμική αγορά. Με περισσότερα από 11.000 εργαλεία διαθέσιμα παγκοσμίως, εκτιμάται ότι το 26,6% των συνολικών προϋπολογισμών μάρκετινγκ κατευθύνεται πλέον αποκλειστικά σε τεχνολογίες MarTech.

Η εξειδίκευση της Upstream στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτού του συνεχώς αναπτυσσόμενου οικοσυστήματος διασφαλίζει ότι οι πελάτες της διατηρούν ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ενισχύοντας την καινοτομία σε έναν κόσμο που γίνεται ολοένα πιο ψηφιακός και απαιτητικός.