Σπορ Μπάσκετ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης Euroleague Final Four

Βαγγέλης Μαρινάκης: «Τι πιο ωραίο από το να το σηκώσεις στη χώρα σου;»

Η δήλωση του ισχυρού άνδρα του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού για τον τελικό του Final Four.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Ο Ολυμπιακός πήρε μια μεγάλη πρόκριση στον τελικό του Final Four μπροστά σε χιλιάδες οπαδούς του στο κατάμεστο T-Center. Ανάμεσά τους βρέθηκε και ο πρόεδρος του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης με άλλα μέλη της ΠΑΕ. 

Μετά τη λήξη του αγώνα ο πρόεδρος του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού παραχώρησε δηλώσεις για τον επερχόμενο τελικό. 

Για την ενδεχόμενη κατάκτηση του τροπαίου δήλωσε: «Η ευχή είναι να πάρουμε το ευρωπαϊκό. Τι άλλο. Να το σηκώσουμε ξανά, εδώ μέσα. Τι πιο ωραίο στη χώρα σου, να σηκώνεις το Κύπελλο;».

Για το αν υπάρχει ενότητα στον οργανισμό του Ολυμπιακού απάντησε: «Το συζητάμε αυτό; Δεν τίθεται θέμα συζήτησης».

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Μπάσκετ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης Euroleague Final Four

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader