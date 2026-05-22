Βαγγέλης Μαρινάκης: «Τι πιο ωραίο από το να το σηκώσεις στη χώρα σου;»

Ο Ολυμπιακός πήρε μια μεγάλη πρόκριση στον τελικό του Final Four μπροστά σε χιλιάδες οπαδούς του στο κατάμεστο T-Center. Ανάμεσά τους βρέθηκε και ο πρόεδρος του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης με άλλα μέλη της ΠΑΕ.



Μετά τη λήξη του αγώνα ο πρόεδρος του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού παραχώρησε δηλώσεις για τον επερχόμενο τελικό.



Για την ενδεχόμενη κατάκτηση του τροπαίου δήλωσε: «Η ευχή είναι να πάρουμε το ευρωπαϊκό. Τι άλλο. Να το σηκώσουμε ξανά, εδώ μέσα. Τι πιο ωραίο στη χώρα σου, να σηκώνεις το Κύπελλο;».



Για το αν υπάρχει ενότητα στον οργανισμό του Ολυμπιακού απάντησε: «Το συζητάμε αυτό; Δεν τίθεται θέμα συζήτησης».