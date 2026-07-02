Βαγγέλης Μπαταρλής στον Flash: «Στη φυλακή, απέκτησα αυτοάνοσο- Η μητέρα μου με έβλεπε από τζαμάκι»

Για την αθώωσή του από την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών, τις 60 ημέρες που πέρασε στη φυλακή, τους ανθρώπους που –όπως λέει– τον εγκατέλειψαν στις δύσκολες στιγμές, αλλά και το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Ελληνική Αστυνομία, μιλά στοn Flash ο πρώην αστυνομικός και TikToker, Βαγγέλης Μπαταρλής.

«Την ώρα που άκουσα ότι προφυλακίζομαι, έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα άκουγα κάτι τέτοιο και ότι θα προκαλούσα τόσο μεγάλο πλήγμα στην οικογένειά μου. Δεν παίρνω ουσίες. Εκείνη την περίοδο γράφτηκαν πολλά παραπλανητικά πράγματα από τον Τύπο για μένα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως επισημαίνει, μόλις πέντε ημέρες πριν από τη σύλληψή του είχε βραβευτεί ως αστυνομικός για τη διάσωση γυναίκας από πνιγμό.

Ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για τον ίδιο ήταν όταν συνάδελφοί του, τού πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν στα κρατητήρια, αντιμετωπίζοντάς τον πλέον ως κατηγορούμενο. «Τότε κατάλαβα πώς νιώθει κάποιος όταν βρίσκεται στην άλλη πλευρά. Ζήτησα να πάω τουαλέτα και μου είπε συνάδελφος “περίμενε”, πράγμα που έχω κάνει κι εγώ σε κρατούμενο», λέει.

Αναφερόμενος στη Δικαιοσύνη, σημειώνει: «Η Δικαιοσύνη με προφυλάκισε και η ίδια η Δικαιοσύνη με αθώωσε. Επομένως, δεν μπορώ να πω ότι δεν λειτούργησε σωστά».

«Η μητέρα μου ερχόταν φυλακή και με έβλεπε από το τζαμάκι»

Περιγράφοντας τις πρώτες στιγμές στη φυλακή, ο Βαγγέλης Μπαταρλής θυμάται: «Όταν μπήκα μέσα, μου έδωσαν τα πράγματά μου και μου είπαν “προχώρα ευθεία, στο τέλος του διαδρόμου είναι τα κελιά”. Εκείνη τη στιγμή τα’χασα κι αναρωτήθηκα: “Πού βρίσκομαι; Γιατί είμαι εδώ;”».

Όπως λέει, χρειάστηκε να προσαρμοστεί γρήγορα, έχοντας ως βασικό στήριγμα την οικογένειά του. «Η μητέρα μου, που λίγες ημέρες πριν έλεγε πόσο περήφανη ήταν για μένα, ερχόταν μετά να με βλέπει από το τζαμάκι της φυλακής», αναφέρει.

Υποστηρίζει ακόμη ότι η περίοδος του εγκλεισμού επιβάρυνε σημαντικά την υγεία του. «Απέκτησα αυτοάνοσο νόσημα. Μου εμφανίστηκε ψωρίαση σε όλο το σώμα, ενώ υπήρχαν πολλές ημέρες που δεν μπορούσα να κλείσω μάτι», λέει.

«Στη φυλακή όλοι κάνουν δουλειές, είναι νόμος»

Σε ό,τι αφορά τη συμβίωσή του με τους συγκρατούμενούς του, υποστηρίζει ότι δεν αντιμετώπισε προβλήματα. Όπως εξηγεί, λόγω της παρουσίας του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρκετοί τον γνώριζαν ήδη και δεν τον αντιμετώπισαν ως αστυνομικό.

«Μέσα βλέπεις ολόκληρη την κοινωνία. Από αστυνομικούς μέχρι ανθρώπους που διακινούν τα πάντα, αλλά και κάποιον που βρίσκεται εκεί επειδή χρωστά λίγες χιλιάδες ευρώ. Και φυσικά συμμορφώνεσαι με τους κανόνες. Δεν νοείται να πιείς νερό και να μην πλύνεις το ποτήρι σου ή να πεις ότι δεν θα καθαρίσεις τις τουαλέτες», περιγράφει.

«Δίνω το χέρι μου σε όλους, δεν τους ρωτάω αν κατηγορούνται για κάτι»

Ο πρώην αστυνομικός απαντά και στην κριτική που έχει δεχθεί κατά καιρούς για τον τρόπο διασκέδασής του, αλλά και για τις φωτογραφίες του με πρόσωπα που έχουν απασχολήσει τις Αρχές.

«Με έχουν κατηγορήσει ακόμη και για φωτογραφίες από τη νυχτερινή μου διασκέδαση, επειδή φαίνονται ποτά στο τραπέζι, αλλά και για ανθρώπους με τους οποίους φωτογραφήθηκα όταν μου το ζήτησαν. Όταν με χαιρετάνε, δίνω το χέρι μου σε όλους. Δεν τους ρωτάω αν κατηγορούνται για κάτι», τονίζει.



Κλείνοντας, αναφέρεται στο ενδεχόμενο επιστροφής του ή όχι στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και στα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια, μετά την αθώωσή του.