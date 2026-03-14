Βαγγέλης Παυλίδης: Το αφιέρωμα της A Bola, η Αρούκα που του... ταιριάζει και το σερί δίχως γκολ

Ο Βαγγέλης Παυλίδης μπορεί να διανύει μία εντυπωσιακή σεζόν μετρώντας με τη φανέλα της Μπενφίκα 21 γκολ και 4 ασίστ σε 25 αγώνες του πρωταθλήματος Πορτογαλίας, όμως έχει να σκοράρει από τις 21 Φεβρουαρίου και η δημοφιλής αθλητική εφημερίδα A Bola του αφιέρωσε δημοσίευμα, στο οποίο αναλύει τους παράγοντες πίσω από την επιθετική δυστοκία, αλλά και την ευκαιρία που του παρουσιάζεται στο παιχνίδι του Σαββάτου (14/03) εναντίον της Αρούκα, κόντρα στην οποία παραδοσιακά βρίσκει τέρματα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Παυλίδης δεν έχει βρει δίχτυα στα τελευταία πέντε παιχνίδια των «αετών». Πρόκειται για τα δύο ματς εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League, καθώς και τους αγώνες κόντρα σε Πόρτο, Ζιλ Βιθέντε και Άβες. Μάλιστα, είναι η πρώτη φορά που φέτος δεν έχει συμπληρώσει ούτε κάποια ασίστ για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η τελευταία φορά που έβαλε γκολ ο Παυλίδης ήταν το παιχνίδι του Σαββάτου (21/02) εναντίον της Σάντα Κλάρα, ανοίγοντας το σκορ στο 16ο λεπτό.

Η ιδανική αντίπαλος

Το παιχνίδι του Σαββάτου (14/03) κόντρα στην Αρούκα αποτελεί μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για επιστροφή στις... εργοστασιακές ρυθμίσεις. Η αντίπαλος αυτή, άλλωστε ταιριάζει στον διεθνή σέντερ φορ.

Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου, η Μπενφίκα είχε επικρατήσει (5-0) της Αρούκα με τον Παυλίδη να σκοράρει χατ-τρικ.

HAT-TRICK DE PAVLIDIS!



Benfica 4-0 Arouca

Συνολικά εναντίον της Αρούκα έχει πετύχει 4 τέρματα, ένα λιγότερο από αυτά που έχει σκοράρει εναντίον της Μορεϊρένσε, κόντρα στην οποία μετράει τα περισσότερα γκολ.

Οι αριθμοί του Παυλίδη με τη Μπενφίκα

Ο Βαγγέλης Παυλίδης μετράει συνολικά με τη φανέλα της Μπενφίκα 59 γκολ σε 102 συμμετοχές. Έχει ξεκινήσει ως βασικός στα 88 από αυτές, μοιράζοντας μάλιστα 17 ασίστ. Η επιδραστικότητά του στο παιχνίδι των «αετών» είναι χαρακτηριστική.

Βρίσκεται στη Λισαβόνα εδώ και ενάμιση χρόνο, από όταν μεταγράφηκε από την ολλανδική Άλκμααρ έναντι 18 εκατομμυρίων ευρώ. Διατηρεί συμβόλαιο μέχρι το 2029 και η ρήτρα αποδέσμευσής του αγγίζει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Θεωρείται ένας από τους πιο ακριβούς παίκτες του ρόστερ και πέρυσι το καλοκαίρι διάφοροι σύλλογοι από την αγγλική Premier League εξέφρασαν ενδιαφέρον για να τον υπογράψουν.

Μπορεί να μην έχει σκοράρει εδώ και περίπου ένα μήνα, όμως η συμβολή του στην επιθετική λειτουργία της Μπενφίκα είναι αδιαμφισβήτητη. Ο Παυλίδης δεν είναι απλώς ένας φορ περιοχής, αλλά ένας επιθετικός που συχνά δημιουργεί για τους συμπαίκτες του και στο εξωτερικό θεωρείται ως ένας από τους πιο αξιόλογους «κυνηγούς» στην Ευρώπη.