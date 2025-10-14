Βαγγέλης Σερίφης: «Όταν η Κατερίνα φοράει κοστούμι λέω «πού θα πάμε έτσι; Βάλε κάτι πιο γυναικείο»

Ο Βαγγέλης Σερίφης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2Night Show» και εξήγησε για ποιον λόγο αποχώρησε - πριν καλά καλά ξεκινήσει - από την εκπομπή «Κοινωνία άνω κάτω».

«Δεν στράβωσε για να τα λήξουμε αυτό. Δεν ένιωθα καλά, αλλά είπα να κάνω μία προσπάθεια. Ίσως ήταν λάθος μου. Την είδα μετά την πρώτη εκπομπή. Μια χαρά μου φάνηκε η εκπομπή, ακριβώς όπως την περίμενα. Ουδείς αναντικατάστατος. Ο βασικός λόγος που δεν ήμουν, είναι για να κοιμάμαι ήσυχος το βράδυ. Μας χωρίζει μεγάλο χάσμα με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.

Όταν κάνεις μία εκπομπή με τρεις – τέσσερις ανθρώπους, είναι συνεργάτες σου, πρέπει να πανηγυρίζεις τις επιτυχίες σου και να προβληματίζεσαι στις ήττες και δεν μπορώ εγώ να είμαι συνεργάτης, να βγαίνω εγώ φωτογραφίες και να με ταυτίσει ο κόσμος με ανθρώπους που μας χωρίζει ένα μεγάλο ιδεολογικό χάσμα. Η Κατερίνα ήταν σχεδόν σίγουρη ότι δε θα αντέξω στην εκπομπή, όπως και πολλοί φίλοι μου» παραδέχθηκε.

Ο συνθέτης - στιχουργός μίλησε και για τις σέξι εμφανίσεις της Κατερίνας Στικούδη: «Είναι άλλο το σέξι και άλλο το πρόστυχο. Δεν προκαλείς με το τι ρούχα φοράς. Προκαλείς με την συμπεριφορά σου, τον δημόσιο λόγο σου και βίο. Συνήθως εγώ της λέω κάποιες φορές όταν βγαίνουμε έξω και φοράει κοστούμι, «πού θα πάμε έτσι; Βάλε κάτι πιο γυναικείο, πιο ωραίο». Και φίλοι μου, μού έχουν πει «δεν θα μπορούσα εγώ να είμαι στην θέση σου. Δεν υπάρχουν ζήλιες με την Κατερίνα, δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα...» εξήγησε.