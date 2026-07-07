«VaginaHood Vol.2»: Πέντε γυναίκες σε προσωπικές ιστορίες που μας αφορούν όλους

Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Τζένη Διαγούπη, Ζέτα Δούκα, Άννα Κουρουπού, Δώρα Χρυσικού. Πέντε γυναίκες συναντιούνται επί σκηνής και μοιράζονται ιστορίες που μοιάζουν προσωπικές, αλλά τελικά μας αφορούν όλους. Ιστορίες για τις σχέσεις, την επιθυμία, τη μητρότητα, την ελευθερία, τη δύναμη, την ευαλωτότητα και όλα εκείνα που διαμορφώνουν τη διαδρομή μιας γυναίκας σήμερα.

Μετά την μεγάλη ανταπόκριση του κοινού και την επιτυχία των παραστάσεων της προηγούμενης θεατρικής σεζόν, το VaginaHood επιστρέφει δυναμικά με το Vol.2, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο, στο Shamone. Το VaginaHood Vol.2 διατηρεί την αυθεντικότητα και την ψυχή που το καθιέρωσαν, παρουσιάζοντας μια ανανεωμένη σκηνική προσέγγιση, με νέα σκηνοθετική ματιά, νέο σκηνικό περιβάλλον και ανανεωμένο καστ.

Χωρίς ταμπέλες

Το θρυλικό μπαρ στην άκρη της πόλης, ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Ένα μέρος που δεν θα βρεις σε κανέναν χάρτη. Εκεί όπου, οι ιστορίες ακούγονται χωρίς φίλτρο, τα νέα κεφάλαια δεν έχουν απαραίτητα λαμπερό εξώφυλλο, κανείς δεν χρειάζεται να χωράει σε ταμπέλες και κάθε εξομολόγηση γίνεται τραγούδι, γέλιο, χορός και μια μεγάλη παρέα.

Με αυθεντικότητα, χιούμορ, τρυφερότητα και τη μουσική να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της αφήγησης, το VaginaHood Vol.2 γίνεται για ακόμη μία χρονιά, ένας τόπος συνάντησης. Ένας χώρος όπου κάθε φωνή έχει θέση, κάθε εμπειρία αξίζει να ακουστεί και κάθε θεατής μπορεί να αναγνωρίσει κάτι από τον εαυτό του.

Η παράσταση που βασίζεται σε μια ιδέα των Ζέτας Δούκα και Δώρας Χρυσικού ανεβαίνει στις 16 Οκτωβρίου στο Shamone. Το κείμενο υπογράφουν οι Βάλια Τσιριγώτη και Μαρία Λούκα, τη σκηνοθεσία ο Άγγελος Μπούρας και τη μουσική η Ευσταθία. Στο πιάνο παίζει ζωντανά ο Χάρης Μπότσης.