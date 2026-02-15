Βάγκνερ Μόουρα: Δείπνησα με τον Αλ Πατσίνο και αυτό είναι από τα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής μου

Kέρδισε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού στο Φεστιβάλ Καννών, έχει κερδίσει Χρυσή Σφαίρα και θα μπορούσε να αποτελέσει κρυφή απειλή στα Όσκαρ - με την ταινία «The Secret Agent» (2025) - για τα πιθανά φαβορί Τιμοτέ Σαλαμέ (Marty Supreme) και Λεονάρντο Ντι Κάπριο (One Battle After Another). Ο Βάγκνερ Μόουρα, ο Βραζιλιάνος ηθοποιός που είναι ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της γενιάς του και που έγινε ευρύτερα γνωστός από τον ρόλο του Πάμπλο Εσκομπάρ στη σειρά Narcos μίλησε στο Vanity Fair και έκανε αποκαλύψεις...

Μιλώντας για το ξεκίνημά του και την απόφαση να ακολουθήσει τον δρόμο της υποκριτικής παραδέχθηκε: «Αποφάσισα να γίνω ηθοποιός στα 15 μου επειδή ήθελα να κάνω παρέα με ηθοποιούς. Όταν ξεκίνησα, δεν ένιωθα ότι ήμουν ιδιαίτερα ταλαντούχος - ήθελα απλώς να είμαι κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους. Ήμουν ένας πολύ περίεργος έφηβος και όταν άρχισα να κάνω παρέα με ανθρώπους του θεάτρου, ήμουν κάπως, «Α, αυτοί οι άνθρωποι είναι οι άνθρωποί μου» εξομολογείται ο ηθοποιός.

«Έχετε γνωρίσει κάποιον ιδιαίτερα συναρπαστικό κατά τη διάρκεια αυτής της σεζόν των Όσκαρ;» τον ρωτά σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο δημοσιογράφος και εκείνος απαντά: «Μερικές φορές ντρέπομαι πολύ με διάφορα πράγματα που συμβαίνουν, αλλά είχα την ευκαιρία να δειπνήσω μαζί με τον Αλ Πατσίνο και αυτό ήταν ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής μου. Ήταν υπέροχο και είναι υπέροχος. Αυτό ήταν πραγματικά κάτι που σήμαινε πολλά για μένα - το πόσο θερμός ήταν. Είναι πολύ συναρπαστικό να βρίσκεσαι κοντά σε ανθρώπους που θαυμάζεις».

Οι άνθρωποι πρέπει να μιλάνε αν νιώθουν βαθιά μέσα τους ότι πρέπει...

«Αυτό που με τρομάζει περισσότερο στον κόσμο, όχι μόνο στις ΗΠΑ, είναι ότι η ιδέα της αλήθειας έχει κάπως τελειώσει. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί όταν τα γεγονότα δεν έχουν σημασία - όταν οι άνθρωποι αρχίζουν να ζουν σε διαφορετικούς νοητικούς κόσμους, σε διαφορετικές πραγματικότητες - τότε πώς μπορείς να χτίσεις μια γέφυρα;» λέει όταν αναφέρεται στην κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ όπου ζει.

Όσο για το αν πρέπει διάσημα πρόσωπα να τοποθετηθούν πολιτικά όταν βρίσκονται π.χ στην σκηνή των Όσκαρ; «Οι άνθρωποι πρέπει να μιλήσουν αν νιώθουν βαθιά μέσα τους ότι πρέπει. Γιατί για να το κάνεις αυτό, πρέπει να γνωρίζεις ότι θα υπάρξουν συνέπειες.

Είμαι ένας ηθοποιός που διχάζει τις απόψεις. Αποφάσισα ότι θα επιμείνω σε αυτά που πιστεύω - δεν θα σωπάσω γιατί έτσι νιώθω. Δεν θα κοιμόμουν καλά αν ήμουν σιωπηλός, αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που δεν είναι έτοιμοι να μιλήσουν. Και δεν είναι έτοιμοι να δεχτούν την αντίδραση. Δεν νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να πιέζονται να κάνουν αυτό που δεν νιώθουν» εξήγησε.