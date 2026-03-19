Βαλ Κίλμερ: Ο ηθοποιός που έφυγε από τη ζωή πρωταγωνιστεί σε δράμα με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο Βαλ Κίλμερ θα είναι ο επόμενος αστέρας του Χόλιγουντ που θα ζωντανέψει ξανά στην μεγάλη οθόνη, μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης - AI. Ο θρύλος της υποκριτικής, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2025 σε ηλικία 65 ετών, θα πρωταγωνιστήσει στο δράμα «As Deep As the Grave» στο ρόλο του πάτερ Fintan ενός αυτόχθονα πνευματιστή και καθολικού ιερέα.

Ο Κίλμερ είχε συνδεθεί με το συγκεκριμένο έργο πριν πεθάνει από καρκίνο στο λάρυγγα. Μιλώντας στο Variety, ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Κόερτ Βούρχις ανέφερε ότι ο ρόλος σχεδιάστηκε πάνω στον Κίλμερ, ο οποίος υπήρξε υποστηρικτής των δικαιωμάτων των ιθαγενών Αμερικανών, ενώ είχε δηλώσει ότι είχε καταγωγή από τη φυλή Τσερόκι.

«Ήταν ο ηθοποιός που ήθελα για αυτόν τον ρόλο», είπε ο σκηνοθέτης. «Το σενάριο βασίζεται στην καταγωγή του, στους δεσμούς και την αγάπη του για τις νοτιοδυτικές πολιτείες. Ωστόσο, δεν κατάφερε να είναι στα γυρίσματα λόγω της μάχης του με τον καρκίνο», πρόσθεσε.

Ο κινηματογραφιστής συνεργάζεται με την οικογένεια του εκλιπόντος ηθοποιού και με την κόρη του, Μερσέντες, για να «επαναφέρουν τον Κίλμερ στη ζωή», χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονη γενετική τεχνητή νοημοσύνη με οπτικό υλικό από όλη τη ζωή του. Επισήμανε ότι και ο γιος του Κίλμερ, Τζακ, επίσης ηθοποιός, υποστηρίζει το εγχείρημα.

«Η οικογένειά του τόνιζε συνεχώς πόσο σημαντική θεωρούσε ο Βαλ την ταινία και πόσο ήθελε πραγματικά να συμμετάσχει», συνέχισε ο δημιουργός. «Πίστευε ότι ήταν μια σημαντική ιστορία με την οποία ήθελε να συνδεθεί το όνομά του...αυτή η στήριξη μου έδωσε την αυτοπεποίθηση να προχωρήσω. Παρά το γεγονός ότι κάποιοι μπορεί να την αποκαλέσουν αμφιλεγόμενη, ήταν κάτι που ήθελε ο Βαλ», συμπλήρωσε.

Η ταινία «As Deep As the Grave» βασίζεται στην αληθινή ιστορία των αρχαιολόγων Αν και Ερλ Μόρις, οι οποίοι συνεργάστηκαν με τη φυλή των Ναβάχο τη δεκαετία του 1920 για να ανακαλύψουν τον αρχαιότερο πολιτισμό της Βόρειας Αμερικής, τους Προγονικούς Πουέμπλο.

Το φιλμ, που αρχικά είχε τον τίτλο «Canyon Del Muerto», βρίσκεται σε στάδιο παραγωγής από το 2023, με τον ηθοποιό των ταινιών Χάρι Πότερ, Τομ Φέλτον στον ρόλο του Earl και τη βραβευμένη με Bafta, Άμπιγκεϊλ Λόρι ως Ann, σύμφωνα με το Guardian. Μαζί τους πρωταγωνιστεί ο βραβευμένος με Όσκαρ Γουές Στάντι και ο Τζέικομπ Φόρτσουν-Λόιντ.