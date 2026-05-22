Βαλαβάνη: «Δεν ξέρω αν είναι άδικο αυτό που γίνεται στον Τσουρό - Ο καθένας κάνει την προσπάθειά του»

Για το ενδεχόμενο της τηλεοπτικής της επιστροφής, αλλά και για το πρόωρο τέλος της φετινής εκπομπής του Κώστα Τσουρού, «Το ’χουμε» μίλησε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star».

«Αν έρθει κάτι το οποίο θα κάνει την Ευρυδίκη χαρούμενη και ταιριάζει στα μέτρα της και θα είναι ευτυχισμένη και με μια πολύ ωραία ομάδα, με ωραίους συνεργάτες, γιατί όχι, δεν έχω βάλει τελεία, δεν κλείνω πόρτες, η δουλειά μου είναι τόσα χρόνια, οπότε αν έρθει κάτι έτσι όμορφο, εννοείται».

«Πρέπει να δίνεται χρόνος στους παρουσιαστές»

«Είναι στενάχωρο, δεν είναι ωραίο αυτό. Ωστόσο, είναι αποφάσεις των καναλιών, των διοικήσεων. Δεν έχω να πω κάτι σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει να δίνεται χρόνος στις εκπομπές, στους παρουσιαστές, στις νέες εκπομπές. Δεν είναι πολύ ωραίο να κόβονται έτσι στη μέση οι εκπομπές. Δεν θα πω κάτι αν είναι άδικο ή όχι αυτό που συμβαίνει στον Κώστα. Ο καθένας κάνει την προσπάθειά του. Κάνει τις επιλογές του. Οπότε δεν έχω να πω αν είναι δίκαιο ή άδικο. Δεν είναι οι εκπομπές ανθρωποφαγικές, γενικότερα ο κόσμος είναι λίγο έτσι. Βλέπεις μια επιθετικότητα. Είναι άγρια τα πράγματα έξω».

«Κάθε μέρα είναι και διαφορετικός»

Η δημοσιογράφος δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στο μωράκι της που ήρθε στον κόσμο τον Ιούλιου του 2025. «Το παιδί μεγαλώνει, μεγαλώνει τόσο γρήγορα, αλήθεια. Είναι πολύ καλός. Κάθε μέρα είναι και διαφορετικός, τον χαιρόμαστε».