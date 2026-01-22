Βαλαβάνη για τη γέννηση του γιου της: Πενθείς το σώμα σου και τη σχέση που είχες με τον σύντροφό σου

Για τη νέα της ζωή με τον γιο της μίλησε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και για τις δυσκολίες που είχε να αντιμετωπίσει ως μαμά για πρώτη φορά και εξήγησε ότι ο σύζυγός της ήταν πολύ υποστηρικτικός.

«Οι πρώτες μέρες στο σπίτι δεν ήταν εύκολες. Θυμάμαι ότι τον θήλαζα και έκλαιγα. Ο Γρηγόρης με ρωτούσε συνεχώς τι έχω και δεν ήξερα πως να του το εξηγήσω. Κανείς δε σε προετοιμάζει για το γεγονός ότι πενθείς την παλιά σου ζωή. Πενθείς το σώμα σου και τη σχέση που είχες με τον σύντροφο σου. Το πιο δύσκολο πράγμα που αντιμετώπισα ήταν ο θηλασμός, παρόλο που μέχρι και σήμερα θηλάζω. Ο Γρηγόρης ήταν βράχος δίπλα μου.

Το να μεγαλώνω ένα παιδί, είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου. Η μητρότητα είναι non stop. Είσαι 24ώρες το εικοσιτετράωρο εκεί αλλά είναι το πιο ωραίο και το πιο ουσιαστικό πράγμα που έχω δημιουργήσει με τον άντρα μου» παραδέχθηκε.

Θυμήθηκε μάλιστα πώς ανακοίνωσε στον σύντροφό της τα ευχάριστα νέα. «Όταν έμαθα ότι ήμουν έγκυος ήμουν στο σπίτι. Ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα συμβεί, δεν ήταν ξαφνικό. Είχα κάνει το τεστ και με το που γύρισε ο Γρηγόρης στο σπίτι του το είχα ήδη φυλαγμένο σε ένα κουτί και του έκανα έκπληξη».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης στην εκπομπή Unblock ανέφερε: «Με τον Γρηγόρη γνωριστήκαμε το 2019 στα Χανιά από κοινή παρέα. Στην αρχή είπαμε μόνο ένα γεια. Το 2022 ξανά βρεθήκαμε στην ίδια παραλία, σε μια σχολή σερφ που υπάρχει εκεί. Μόλις τον είδα έτρεξα και τον αγκάλιασα και αυτός είχε μείνει άναυδος. Ένιωθα ότι τον ήξερα από πάντα. Έτσι σιγά σιγά ξεκίνησε το ειδύλλιο».