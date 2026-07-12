Τα πρώτα γενέθλια του γιου τους γιόρτασαν η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν, διοργανώνοντας ένα όμορφο πάρτι στο σπίτι τους, παρουσία συγγενών και στενών φίλων.

Η ατμόσφαιρα ήταν γιορτινή, με πολύχρωμα μπαλόνια, προσεγμένη διακόσμηση και μια εντυπωσιακή τούρτα να πρωταγωνιστούν, δημιουργώντας το ιδανικό σκηνικό για τη σημαντική αυτή ημέρα.

«Η πιο όμορφη χρονιά της ζωής μας»

Το ζευγάρι μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από τη γιορτή μέσα από τα social media, συνοδεύοντάς τα με ένα μήνυμα γεμάτο συναίσθημα.

«365 μέρες μαζί σου. Η πιο όμορφη χρονιά της ζωής μας. Γεμάτη αγάπη, γέλια, φως και στιγμές που θα κρατάμε για πάντα στην καρδιά μας. Να θυμάσαι πάντα πως όπου κι αν σε οδηγήσει η ζωή, εμείς θα είμαστε εδώ. Να σε αγαπάμε, να σε στηρίζουμε και να σε χειροκροτούμε σε κάθε σου βήμα. Σ' αγαπάμε περισσότερο απ' όσο μπορούν να πουν οι λέξεις. Χρόνια πολλά baby μας! Η μαμά & ο μπαμπάς», έγραψαν στην κοινή τους ανάρτηση.

Λόγια που αποτυπώνουν τα έντονα συναισθήματα που τους χάρισε ο πρώτος χρόνος της ζωής του γιου τους.

Απολαμβάνουν τη ζωή ως οικογένεια

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν δεν κρύβουν πόσο έχει αλλάξει η καθημερινότητά τους μετά τον ερχομό του παιδιού τους και συχνά μοιράζονται μικρές οικογενειακές στιγμές με τους διαδικτυακούς τους φίλους.

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 στα Χανιά και έναν χρόνο αργότερα γιόρτασε τα πρώτα γενέθλια του γιου του, σε μια ημέρα γεμάτη χαμόγελα, συγκίνηση και ευχές από τα αγαπημένα του πρόσωπα.