Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR 102-84: Υπέκυψε στην αδιανόητη ευστοχία των Ισπανών

«Έβρεξε» τρίποντα στην Ισπανία και ο Παναθηναϊκός AKTOR ξέχασε να πάρει την ομπρέλα του! Το «τριφύλλι» ηττήθηκε με 102-87 από την Βαλένθια στην 37η αγωνιστική της EuroLeague. Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν την απίστευτη ευστοχία τους και την απόλυτη υπεροχή τους στα ριμπάουντ για να φτάσουν σε μια εύκολη νίκη.

Με τον Ναν εκτός κλίματος αγώνα (μόλις 8 πόντοι σε 24'), οι λύσεις από τους Χέιζ-Ντέιβις, Όσμαν και Σλούκα δεν ήταν αρκετές. Μοντέρο και Μπάντιο έκαναν τη ζημιά, με την Βαλένθια να έχει επιθετική πολυφωνία και απάντηση σε κάθε προσπάθεια αντεπίθεσης του Παναθηναϊκού.

Με απολογισμό μια νίκη και μια ήττα στην ισπανική διαβολοβδομάδα, οι «πράσινοι» θέλουν μόνο νίκη στο τελευταίο παιχνίδι της regular season απέναντι στην Αναντολού Εφές, το οποίο είναι προγραμματισμένο την Παρασκευή (17/4) στις 21:15.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Εργκίν Αταμάν ξεκίνησε την αναμέτρηση με τους Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Ερνανγκόμεθ και Λεσόρ, με τον Γάλλο να ανοίγει λογαριασμό στο παιχνίδι. Η ευστοχία της Βαλένθια στα σουτ τριών πόντων (3/7 3π) σε συνδυασμό με την πλήρη αστοχία των «πράσινων» (0/5 3π) έδωσε στην Βαλένθια ένα πρώτο προβάδισμα στο σκορ (15-8, 7').

Σλούκας και Χέιζ-Ντέιβις βελτίωσαν την επιθετική εικόνα του Παναθηναϊκού, ο ρυθμός όμως της Βαλένθια και η απίθανη ευστοχία της πίσω από τα 6,75μ της επέτρεψε να χτίσει διψήφια διαφορά (45-34, 15'). Οι γηπεδούχοι έφτασαν να προηγούνται ακόμα και με 14 πόντους, το «τριφύλλι» πάντως κατάφερε να επαναφέρει σε μονοψήφια επίπεδα την απόσταση στη λήξη της 2ης περιόδου. Σκορ ημιχρόνου 56-47.

Για κάθε εύστοχο τρίποντο του Παναθηναϊκού η Βαλένθια είχε μια απάντηση, διατηρώντας σε ασφαλή επίπεδα την απόσταση. Έξι συνεχόμενοι πόντοι με πρωταγωνιστή τον Όσμαν έριξαν προσωρινά στους 5 τη διαφορά, οι Ισπανοί όμως βρήκαν και πάλι λύσεις με σουτ τριών πόντων και κράτησαν το προβάδισμα κοντά στο +10.

Η υπεροχή των γηπεδούχων και στα ριμπάουντ ανανέωνε πολλές επιθέσεις, τις οποίες οι παίκτες του Μαρτίνεθ μετέτρεπαν σε πόντους με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο. Το τελευταίο πεντάλεπτο απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τον Παναθηναϊκό να φεύγει από την Ισπανά μετρώντας μια νίκη και μια ήττα.

Τα δεκάλεπτα: 27-23, 56-47, 82-69, 102-84.