Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR 105-107: Επικό 2-0 μέσα στην Ισπανία με αφηνιασμένο Χέιζ-Ντέιβις

Αυτός έπρεπε να γράψει τον επίλογο, αυτός τον έγραψε με ένα αδιανόητο buzzer-beater στην παράταση! Με τον Χέιζ-Ντέιβις σε δαιμονιώδη κατάσταση, ο Παναθηναϊκός AKTOR «δίπλωσε» τις νίκες του στην Ισπανία απέναντι στη Βαλένθια (107-105) και βρίσκεται μια ανάσα από το Final-4 της EuroLeague που φιλοξενείται στην έδρα του!

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν με διαφορά ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, μετρώντας 27 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και μια μοναδική έμπνευση στο φινάλε για να «αλώσει» ο Επτάστερος ξανά την έδρα της Βαλένθια. Άξιοι συμπαραστάτες οι Ναν και Όσμαν, με τον Τούρκο να στέλνει ουσιαστικά στην παράταση το ματς με ένα απίθανο τρίποντο πάνω σε άμυνα.

Πλέον, η σειρά έρχεται στην Αθήνα, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός θα έχει δύο ευκαιρίες να πάρει μια νίκη μπροστά στους οπαδούς του. Η πρώτη απ' τις δύο είναι προγραμματισμένη την Τετάρτη (6/5), στις 21:15.

Η εξέλιξη του αγώνα

Με τους Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις και Λεσόρ ξεκίνησε το παιχνίδι ο Εργκίν Αταμάν. Η Βαλένθια εξαρχής έδειξε ότι δεν θα έχει την ίδια αστοχία με το πρώτο παιχνίδι, με τους Μοντέρο και Μπαντιό να βρίσκουν στόχο πίσω από τα 6,75μ. Ο Χέιζ-Ντέιβις με έξι διαδοχικούς πόντους έφερε μπροστά στο σκορ τον Παναθηναϊκό, δίνοντας λύσεις στην επίθεση (13-15, 5').

Με τις επιθέσεις των δύο ομάδων ξεκάθαρα ανώτερες από το πρώτο ματς και τον Σορτς να βοηθάει μετά την είσοδο του στο παιχνίδι, καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να χτίσει κάποια διαφορά στο 1ο δεκάλεπτο. Ο Όσμαν έβαλε δύο βολές, η άμυνα βγήκε και ο Παναθηναϊκός έκλεισε στο +1 το δεκάλεπτο (23-24, 10').

Με τον Χέιζ-Ντέιβις να είναι ζεστός και να βρίσκει συνεχόμενους πόντους το «τριφύλλι» απέκτησε ένα μικρό προβάδισμα, ο Μοντέρο όμως με απίθανη ντρίπλα έσπασε τους αστραγάλους του Γκριγκόνις, βρήκε στόχο και κέρδισε φάουλ για να ισοφαρίσει.

Ο Ναν χρεώθηκε νωρίς με το τρίτο του φάουλ, η Βαλένθια πήρε μια πρώτη διαφορά 5 πόντων πριν δώσει τέλος στην αστοχία ο Γκραντ με ένα από τα αγαπημένα του σουτ μέσης απόστασης (46-43, 19').

Ο Χέιζ-Ντέιβις με ένα ακόμα όμορφο τελείωμα έφερε ξανά σε θέση οδηγού τον Παναθηναϊκό, που έτρεξε ένα γρήγορο 6-0 υπέρ του και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα. Σκορ ημιχρόνου 48-49.

Η Βαλένθια μπήκε καλύτερα μετά την ανάπαυλα, προσπερνώντας με ένα 5-0 τους «πράσινους». Ο Χέιζ-Ντέιβις έδωσε και πάλι την λύση, κρατώντας τον Παναθηναϊκό σε απόσταση καλαθιού την ομάδα του, πριν έρθει η ισοφάριση με ένα σημαντικό τρίποντο του Ρογκαβόπουλου. Με συνεχόμενες εναλλαγές στο σκορ και τις επιθέσεις να πρωταγωνιστούν σε όλο το παιχνίδι, οι γηπεδούχοι πέρασαν μπροστά με ένα γρήγορο 7-0, υποχρεώνοντας τον Αταμάν να καλέσει τάιμ-άουτ (67-62, 28').

Eurokinissi

Ο Παναθηναϊκός πήρε το μομέντουμ του αγώνα με ένα δικό του σερί και με τον Χουάντσο να πετυχαίνει ένα εντυπωσιακό τρίποντο έβαλε μπροστά τον Επτάστερο ενόψει του τελευταίο δεκαλέπτου! Δύο μεγάλα τρίποντα του Όσμαν έφτασαν το «πράσινο» σερί στο 15-0, με τον Ντε Λαρέα να βάζει τέλος σε αυτό με ένα σουτ τριών πόντων (74-80, 32').

Με... βροχή τριπόντων από τους παίκτες του Αταμάν ο Επτάστερος διατηρούσε το προβάδισμα που έχτισε στο φινάλε του 3ου δεκαλέπτου, η Βαλένθια όμως δεν παράτησε στιγμή το ματς και έμενε κοντά. Ο Ρίβερς με 1/2 βολές μείωσε στο καλάθι, ο Τέιλορ με δύσκολο καλάθι πάνω σε άμυνα έκανε το 92-92 και έκανε... θρίλερ το φινάλε του αγώνα. Ο φόργουορντ της ισπανικής ομάδας έβαλε και τρίποντο στην επόμενη φάση, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του.

Ένα απίθανο τρίποντο του Όσμαν ισοφάρισε ξανά, ο Ναν δεν βρήκε στόχο στην προσπάθεια του να πάρει το ματς και οι διαφορές των δύο ομάδων λύθηκαν στην παράταση. Αστοχία και καλές άμυνες είχε το πρώτο δίλεπτο της παράτασης. Ο Ναν με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα έδωσε προβάδισμα στον Παναθηναϊκό, ο Τέιλορ ισοφάρισε απευθείας για το 99-99.

Ο Χέιζ-Ντέιβις έβαλε ένα ακόμα μεγάλο σουτ, ο Κι ισοφάρισε και με 5,7" να απομένουν, και ο απίθανος Αμερικανός πήρε το ματς στην εκπνοή!

Τα δεκάλεπτα: 23-24, 48-49, 71-74, 95-95, 105-107.