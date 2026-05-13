Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR 81-64: Υπέκυψε το «τριφύλλι», στο Final Four οι εκρηκτικοί Ισπανοί

Δεν έκανε αυτά που έπρεπε και παραδόθηκε στον εντυπωσιακό ρυθμό της Βαλένθια ο Παναθηναϊκός AKTOR. Οι «πράσινοι» πάλεψαν για τρία δεκάλεπτα κυνηγώντας διαρκώς τους Ισπανούς, δεν άντεξαν (81-64) και έμειναν εκτός του Final Four της Αθήνας.

Ο Επτάστερος ολοκλήρωσε έτσι μια χρονιά κατώτερη των προσδοκιών, ολοκληρώνοντας στην 7η θέση τη regular season για να αντιμετωπίσει την Βαλένθια στα playoffs της EuroLeague. Παρά το 2-0 μέσα στην Ισπανία, η 3η νίκη δεν ήρθε ποτέ και στο Game 5 οι... πρωτάριδες του Μαρτίνεθ έκλεισαν το τελευταίο εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης για πρώτη φορά στην ιστορία τους.

Μπαντιό και Μοντέρο οι πρωταγωνιστές της Βαλένθια, το πάλεψαν Γκραντ (7π, 10 ασίστ), Χέιζ-Ντέιβις (15 πόντοι) για τον Παναθηναϊκό. Εκτός κλίματος αγώνα ο Ναν για τους «πράσινους».

Η εξέλιξη του αγώνα

Έπειτα από 2,5 λεπτά αστοχίας εκατέρωθεν, ο Μπαντιό έδωσε στην Βαλένθια το προβάδισμα πετυχαίνοντας το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης. Οι Ισπανοί βρήκαν ρυθμό επιθετικά και έφτιαξαν την πρώτη διαφορά ασφαλείας (11-4) στο παιχνίδι, την ώρα που ο Παναθηναϊκός δεν βρήκε λύσεις στην σκληρή άμυνα των γηπεδούχων. Διατηρώντας σε καλό επίπεδο την άμυνα του ο Επτάστερος κατάφερε στο 1ο δεκάλεπτο να περιορίσει την ισπανική επίθεση, την ώρα που ο ίδιος επιθετικά δεν έκανε πολλά πράγματα.

Γκραντ και Ναν έφεραν προσωρινά μπροστά στο σκορ το «τριφύλλι», ένα 9-0 από μεριάς Βαλένθια όμως γρήγορα επανέφερε το ισπανικό προβάδισμα στο +9, με τον Παναθηναϊκό να χάνει την συγκέντρωση του στην άμυνα. Τα πράγματα άρχισαν να ξεφεύγουν, με την απόσταση να ανεβαίνει στους 17 πόντους 2:54 πριν το ημίχρονο. Εκεί οι «πράσινοι» κατάφεραν να μαζέψουν λίγο την απόσταση, ολοκληρώνοντας στο -12 το πρώτο μέρος. Σκορ ημιχρόνου 35-23.

Αναλόγως συνέχισαν τα πράγματα και στο ξεκίνημα του 3ου δεκαλέπτου για τον Παναθηναϊκό, που βρήκε το δικό του 10-0 σερί με πρωταγωνιστή τον Τολιόπουλο και μείωσε στους επτά μετά από ώρα. Με τον Μπαντιό πρωταγωνιστή η Βαλένθια κατάφερε να διατηρεί σε ασφαλή επίπεδα την διαφορά αυτή, με τον Ερνανγκόμεθ όμως να μειώνει στους έξι στο φινάλε της περιόδου, με buzzer beater τρίποντο όπως στο Game 2!

Αντί να πάρει το μομέντουμ το «τριφύλλι», η Βαλένθια έκανε ξανά το παιχνίδι της, έχτισε σερί και πήρε σημαντικό προβάδισμα στο τελευταίο πεντάλεπτο απαντώντας με δικό της 10-0 στο κρισιμότερο σημείο του αγώνα. Η ύστατη προσπάθεια αντεπίθεσης δεν έφερε αποτέλεσμα, με την Βαλένθια να ολοκληρώνει την ανατροπή από το 2-0 και να κλείνει το εισιτήριο της στο Final Four της Αθήνας.

Τα δεκάλεπτα: 14-10, 35-23, 56-50, 81-64.