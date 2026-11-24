Αδιανόητο παιχνίδι στη Roig Arena, με τον Χέιζ-Ντέιβις να το κάνει ξανά και αυτή τη φορά από τα 9,5 μέτρα και να δείνει μεγάλη νίκη στον Παναθηναϊκό με 83-86. Οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο-πόντο στο φινάλε και αφού ο Ναν ισοφάρισε και ο Μπρουκς αστόχησε, ο Αμερικανός φόργουορντ δεν αστοχεί σε αυτό το γήπεδο και ανέβασε την ομάδα του στο 10-4.

Επίσης την ομάδα του Ομπράντοβιτς βοήθησαν πολύ οι Ρογκαβόπουλος(10π.) και Γκραντ(14π.).

Για τους Ισπανούς ο «πρώην» Σορτς έκανε ζημιά με 15 πόντους και 7 ασίστ, αλλά και ο Άρμονι Μπρουκς με 14, που ευτυχώς για τους «πράσινους» έχασε το κρίσιμο…

Το ματς

Η αρχή στην Ισπανία θύμισε πολύ… Κάουνας, αφού ο Μουσταφά Φαλ ήταν καταπληκτικός σε ριμπάουντ και επίθεση και μαζί με τον Χέιζ-Ντέιβις και το κλέψιμο του Φτρανσίσκο, απάντησαν στα δύο καλάθια του Σακό, για να προηγηθούν οι «πράσινοι» με 4-8. Η Βαλένθια απάντησε όμως με ένα φοβερό 8-0 του Μπρουκς για το 12-8 πριν το τηλεοπτικό τάιμ-άουτ. Στα επόμενα λεπτά ο Παναθηναϊκός με την είσοδο του Φαλ κατάφερε να προστατέψει τη ρακέτα του να μη δεχθεί εύκολα καλάθια και με δικό του 7-11 ολοκλήρωσε το πρώτο δεκάλεπτο στο 19-19.

Στα πρώτα λεπτά του 2ου δεκαλέπτου οι δύο ομάδες ήταν αρκετά άστοχες, με τον Παναθηναϊκό να σκοράρει μόνο με καλάθια του Γκραντ που είχε όρεξη, ενώ ανοιχτή «πληγή» παρέμεινε ο Μπρουκς στην άμυνα. Στην ανάπαυλα παρότι η ομάδα του Ομπράντοβιτς έπαιξε γρήγορα και στον ρυθμό της Βαλένθια, ο Γιαμπουσέλε ανέβασε στροφές και οι επιθέσεις ήταν απόλυτα σωστές, όσο οι Ισπανοί αστοχούσαν και το «τριφύλλι» προηγήθηκε με 34-39.

Γιαμπουσέλε και Χέιζ-Ντέιβις μπήκαν με όρεξη και στο δεύτερο μέρος και έφτασαν το «τριφύλλι» στο 38-45, όμως εκεί το «μανιασμένο» δίδυμο Μίροτιτς και Σορτς, έκαναν μόνοι τους ένα 11-0, ο γκαρντ έφτασε τους 11 πόντους με 5 ασίστ και ανάγκασαν τον Ομπράντοβιτς να καλέσει τάιμ-άουτ. Στα επόμενα 2:00, οι δύο ομάδες άλλαζαν προβάδισμα, με τους Ναν, Κάρντενας αλλά και τις βολές να έχουν τον πρώτο λόγο. Εκεί λίγο πριν την ολοκλήρωση του δεκαλέπτου, ήταν η σειρά του «τριφυλλιού» να βρει το δικό του δίδυμο και με ένα 7-0 και συνολικό 11 από το 57-53, τέσσερις του Ναν και τρεις του έτοιμου Ρογκαβόπουλου, προηγήθηκε με 57-64. Με δύο βολές του άστοχου μέχρι εκείνη τη στιγμή Τέιλορ, οι δύο ομάδες πήγαν στα τελευταία κρίσιμα δέκα λεπτά στο 59-64.

Στα πρώτα λεπτά, Ρογκαβόπουλος και Ερνανγκόμεθ «πυροβόλησαν» για τρεις, αλλά η άμυνα δέχθηκε δύο εύκολα καλάθια από τον Σαντ-Σουπερί για το 67-70.

JUANCHO SCORES FROM DEEP! 🔥☘️ pic.twitter.com/FcSyEnNBSO — Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 24, 2026

Έπειτα ο Παναθηναϊκός με δικά του λάθη, επέτρεψε στον Σορτς και τις βολές του Κάρντενας να φέρουν το παιχνίδι στο 72-72, 6:00 πριν τη λήξη. Στις τελευταίες επιθέσεις το φινάλε αναμενόταν ψυχοφθόρο, καθώς το προβάδισμα πήγαινε από τη μία ομάδα στην άλλη, τόσο και οι χαμένες βολές. Εκεί μίλησαν ξανά ο Σορτς με τον Μπρουκς με δύο σερί τρίποντα και έφεραν το σκορ στο 83-80, 30 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Ο Κέντρικ Ναν εκεί, μίλησε ξανά και σκόραρε μεγάλο τρίποντο για να ισοφαρίσει. Ο Μπρουκς αυτή τη φορά έχασε το σουτ, αλλά το έβαλε για ακόμη μία χρονία στο φινάλε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για το τελικό 83-86.

HE DID IT AGAIN?! SAME PLACE, SAME MAN, HOW?! 🤯@NIGEL_HAYES history repeats, he really did it AGAIN



GAME WINNER IN ROIG ARENA 🚨#MotorolaMagicMoment @Moto I @Paobcgr pic.twitter.com/cwUWwuSMIy — EuroLeague (@EuroLeague) November 24, 2026

Τα δεκάλεπτα: 19-19, 34-39, 59-64, 83-86