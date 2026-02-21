Βαλκανικό πρωτάθλημα κλειστού στίβου: «Ασημένιος» ο Τεντόγλου, «χάλκινος» ο Σταματονικολός

Διπλή ελληνική παρουσία στο βάθρο των νικητών επιφύλασσε το άλμα εις μήκος στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Βελιγράδι. Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέλαβε τη δεύτερη θέση, ενώ ο Νίκος Σταματονικολός χάρισε στην Ελλάδα το χάλκινο μετάλλιο.

Ο κορυφαίος Έλληνας άλτης, αν και δεν βρέθηκε στην ιδανική του ημέρα, έδειξε για άλλη μια φορά την κλάση του στο φινάλε. Στην έκτη και τελευταία του προσπάθεια, ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης «προσγειώθηκε» στα 8.14 μέτρα, επίδοση που του εξασφάλισε το ασημένιο μετάλλιο. Ήταν η πρώτη φορά που ο Τεντόγλου συμμετείχε στη συγκεκριμένη διοργάνωση, προσθέτοντας ακόμα μία διάκριση στο πλούσιο παλμαρέ του.

Μεγάλος νικητής της αναμέτρησης ήταν ο Βούλγαρος Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ. Ο 21χρονος αθλητής πραγματοποίησε εντυπωσιακό αγώνα με σταθερά άλματα πάνω από τα 8.20 μ., για να ολοκληρώσει τον θρίαμβό του στην τελευταία προσπάθεια με το εξαιρετικό 8.42 μέτρα, αφήνοντας υποσχέσεις για το μέλλον.

Το βάθρο των νικητών συμπλήρωσε ο Νίκος Σταματονικολός, ο οποίος με άλμα στα 7.76 μέτρα ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, προσφέροντας πολύτιμους βαθμούς και ακόμα μια διάκριση στην ελληνική αποστολή που αγωνίζεται στο στάδιο της Μπάνιτσα.