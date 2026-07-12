Βαλκανικό Πρωτάθλημα Μοτοσυκλετών Brno: Το δυστύχημα που συγκλόνισε τους αγώνες ταχύτητας

Η ταχύτητα, η αδρεναλίνη και το πάθος για τους αγώνες μοτοσυκλέτας μετατράπηκαν σε ανείπωτη θλίψη στο Automotodrom Brno, κατά τη διάρκεια του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Alpe Adria. Μια στιγμή ατυχίας στην εκκίνηση ήταν αρκετή για να κόψει το νήμα της ζωής δύο έμπειρων αναβατών, του Αυστριακού Philipp Steinmayr και του Ρουμάνου Adrian Rus, βυθίζοντας στο πένθος την παγκόσμια κοινότητα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ο Philipp Steinmayr. Φωτογραφία αρχείου

Το χρονικό της μοιραίας εκκίνησης

Όλα συνέβησαν στο starting grid της κατηγορίας STK 1000/SBK, όπου 47 αναβάτες πήραν θέση στην ευθεία. Καθώς δινόταν το σήμα της εκκίνησης, η μοτοσυκλέτα του Steinmayr, ο οποίος ξεκινούσε από τη δεύτερη θέση, "έσβησε". Παρά την απέλπιδα προσπάθειά του να προειδοποιήσει τους άλλους αναβάτες σηκώνοντας το χέρι, το κακό έγινε μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Οι περισσότεροι κατάφεραν να τον αποφύγουν, όμως ο Rus, που ξεκινούσε από τις πίσω σειρές με τρομερή ταχύτητα, δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και οι μοτοσυκλέτες τυλίχθηκαν στις φλόγες. Παρά την άμεση επέμβαση των ιατρικών ομάδων, ο Steinmayr άφησε την τελευταία του πνοή στην πίστα, ενώ ο Rus υπέκυψε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο.

Ο Adrian Rus φωτογραφία αρχείου

Οι διοργανωτές ακύρωσαν αμέσως το υπόλοιπο αγωνιστικό πρόγραμμα ως ένδειξη σεβασμού. Ευτυχώς, οι Έλληνες αναβάτες Δημήτρης Καρακώστας και Μιχάλης Σπηλιώτης οι οποίοι συμμετήχαν στον αγώνα απέφυγαν την εμπλοκή.

Ερωτήματα για την ασφάλεια των αναβατών

Η τραγωδία αυτή φέρνει ξανά στο προσκήνιο κρίσιμα ερωτήματα για την ασφάλεια στους αγώνες ταχύτητας. Ήταν υπερβολικός ο αριθμός των 47 συμμετοχών για μία και μόνο εκκίνηση; Η FIM (Παγκόσμια Ομοσπονδία Μοτοσυκλέτας) καλείται τώρα να διερευνήσει σε βάθος τα αίτια του δυστυχήματος και να επανεξετάσει τους κανονισμούς.