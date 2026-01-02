Βάνα Μπάρμπα: «Με έπνιγε ο καθωσπρεπισμός της επαρχίας και το έσκασα για να μην παντρευτώ»

Για την μητρότητα και το πόσο δύσκολο είναι να μεγαλώνει μια γυναίκα μόνη της ένα παιδί μίλησε η Βάνα Μπάρμπα που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» και παραδέχθηκε ότι η δημοσιότητα έπαιξε τον ρόλο της σε όλο αυτό.

«Στα 37 μου είχα ζήσει τα πάντα και ένιωθα ότι κάτι μου έλειπε. Ήρθε αυτό το δώρο και μου άλλαξε όλη τη ζωή. Δεν ήξερα πόσο δύσκολο, επώδυνο και ανόητο είναι να μεγαλώνω μόνη μου ένα παιδί. Δεν είναι μαγκιά να μεγαλώνεις ένα παιδί μόνη σου, είναι λάθος. Το παιδί χρειάζεται δύο. Ήμουν άτυχη, ίσως πλήρωσε τη δημοσιότητά μου. Δεν θα μπορούσε να με αντέξει ο μπαμπάς της Φαιδράς. Υπερεκτίμησα τον εαυτό μου. Πίστεψα ότι δεν θα ήταν τίποτα για εμένα» εξομολογήθηκε.



Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στην ζωή στην επαρχία... μια ζωή από την οποία θέλησε να ξεφύγει. Και είπε χαρακτηριστικά: «Ένα όνειρο είχα πάντα. Ένα. Ούτε να γίνω σταρ, ούτε να γίνω μεγάλη ηθοποιός. Ήθελα να είμαι ελεύθερη. Με έπνιγε ο καθωσπρεπισμός της επαρχίας. Το έσκασα για να μην παντρευτώ. Χόρεψα στον αρραβώνα με κόκκινο φόρεμα και ήξερα ότι θα φύγω έτσι κι αλλιώς. Έβαλα στην τσάντα μου το σκισμένο «Ρομάντσο» και έφυγα. Αυτό είναι η μοίρα. Τα παιχνίδια της μοίρας».

